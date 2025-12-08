Cambio Radical confirma que participará en la consulta interpartidista de 2026: Germán Vargas Lleras lidera el llamado a la unidad

El Partido Cambio Radical envío una comunicación a la Registraduría Nacional, en donde informa que participará en las consultas interpartidistas que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

En dicha comunicación, la colectividad aseguró que participará activamente en esa jornada con miras a elegir un candidato único para la primera vuelta presidencial, que se hará el 31 de mayo de 2026.

Cambio Radical aseguró que esta decisión se tomó con base en el llamado de unión que ha hecho en distintos escenarios Germán Vargas Lleras, líder natural de la colectividad, y que en los próximos días se darán a conocer los procesos internos en materia presidencial.

“Para Cambio Radical es urgente sumar esfuerzos y articular sectores democráticos para enfrentar el actual deterioro institucional y el rumbo equivocado del país bajo el actual Gobierno. En ese contexto, el partido ha señalado que la unidad es el camino para detener una dictadura y para reconstruir las bases sociales, económicas e institucionales que están gravemente afectadas”, dijo el partido.

Para este partido político la consulta interpartidista es fundamental para definir una opción única de liderazgo y acabar con la incertidumbre de los colombianos por cuenta de tantas aspiraciones presidenciales que hay en este momento.

“Cambio Radical reafirma su compromiso con la defensa del orden constitucional, la responsabilidad política y la construcción de consensos que permitan ofrecerle al país alternativas de estabilidad y recuperación”, reiteran desde la colectividad.

Esta decisión de Cambio Radical permite entender que tendrán candidato propio o que podrían coavalar a alguno de los aspirantes presidenciales que actualmente están en la contienda.

Por ahora, no está descartado que Germán Vargas Lleras sea el aspirante presidencial de esta colectividad, aunque él es el que tiene la última palabra en ese sentido. Congresistas y concejales del partido le han pedido que entre a la campaña presidencial, pero por ahora no ha dado respuesta.

Germán Vargas Lleras, junto a Fuad Char, lideran el encuentro. | Foto: Suministrada API

En los últimos días se aseguró que podría estar en la cabeza de lista al Senado de Cambio Radical, pero esa posibilidad quedó descartada al conocer que quien estará en el número uno es el senador Carlos Fernando Motoa.