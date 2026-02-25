Confidenciales

Representante Julio César Triana propone que maquinaria amarilla incautada pueda llegar a municipios de sexta categoría

El congresista aseguró que impulsará una ley para que esto pueda ser una realidad.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 7:08 p. m.
Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical.
Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical. Foto: Prensa Julio César Triana.

El representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, dijo que si continúa en el Congreso impulsará un proyecto de ley para que la maquinaria amarilla incautada pueda llegar a las regiones para mejorar las obras, especialmente en municipios donde hay vías terciarias.

Según dijo el congresista, los municipios de categoría sexta, serían el 87 %, por lo que actualmente deben mantener estas obras con sus propios recursos. “Solo en el departamento del Huila, de los 37 municipios, 35 de ellos son de categoría sexta”, afirmó Triana.

Por eso, dijo que presentaría el proyecto para que la maquinaria amarilla incautada en actividades como la minería ilegal sea donada a los municipios de categoría sexta para adelantar esas obras.

Triana puso de precedente que solo en el 2025 se incautaron más de 790 equipos de maquinaria amarilla que terminaron siendo destruidos. “Presentaremos esa ley para que esa maquinaria llegue a los municipios y con eso genere beneficios a quienes habitan la zona rural de Colombia”, agregó.

