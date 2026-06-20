A un día de las elecciones, Petro mantiene sus reparos sobre el sistema electoral y habla de “mega trampa”

A pocas horas para que en Colombia se abran las urnas para escoger entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda al próximo presidente de Colombia, el mandatario Gustavo Petro sigue mostrando sus reparos sobre el sistema electoral.

El pronunciamiento más reciente lo hizo este sábado 20 de junio a través de su cuenta en X, donde habló de una “mega trampa”.

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“Cuidemos el voto desde la casa, por millones de personas. Colombia no se deja engañar por la mega trampa. Testigos digitales", dijo Petro en la citada red social.

A propósito del manto de dudas que ha venido poniendo el jefe de Estado sobre el proceso electoral, este viernes 19 de junio se fue de frente contra el registrador nacional, Hernán Penagos, quien dijo en una entrevista que “el preconteo es la herramienta más potente que tiene Colombia”.

Tras lo anterior, el presidente Petro retuiteó dicha entrevista de Penagos y dijo saber “muchas cosas”.

“El preconteo no es vinculante jurídicamente, el resultado es el escrutinio y no se hace en un día; la rapidez solo busca evitar las impugnaciones legítimas y de la ciudadanía. El registrador no permitió veeduría tex uvas y expertas sobre el software, pero ya sabemos muchas cosas. El proceso de escrutinios debe desarrollarse en tranquilidad y debe contar con veeduría física y virtual sobre todos los E14. La Registraduría ha dificultado la verificación de los E14 al eliminar los algoritmos que permiten ver la trazabilidad en el tiempo: los llamados ‘hoja del tiempo’ y el Hash o candado que evita retoques sobre el presentado inicialmente. Esta eliminación permite cambiar el E14 en el tiempo“, empezó diciendo puntualmente Petro en un extenso mensaje en X, este viernes.

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De tal modo, Petro manifestó que “la veeduría ciudadana sobre los votos, necesita no solo los testigos de mesa, uno en cada mesa y sabiendo lo que hay que hacer, sino testigos digitales para observar en el tiempo cuando cambia el formulario E14 de las mesas que quiera cuidar y denunciarlo a las oficinas centrales de los movimientos políticos".

Y concluyó diciendo Petro en su mensaje del viernes: “Tenemos una sociedad dividida casi por mitad y líderes dedicados a hablar del exterminio del otro como en la violencia de mediados del siglo XX. Hay que actuar con tranquilidad y por la paz de Colombia, y eso significa dedicar el tiempo del día domingo después de votar a cuidar el voto. Ninguna desconcentración provocada, no caer en trampas. Una red de medio millón de personas, físicas en cada mesa y digitales en cada hogar observando todo el tiempo los E14, organizados por regiones, puede eliminar cualquier posibilidad de fraude".