Revelan informe de auditoría de etapa poselectoral en primera vuelta y preelectoral en segunda. Este es el dictamen

Todo está listo para que funcione. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), presentó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil el informe final de las auditorías postelectorales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, al igual que la revisión realizada a los preparativos para la segunda vuelta.
El documento fue divulgado este sábado 20 de junio, sustentado por los consultores de Capel, Alejandro Tullio y Marcelo Olivo. En el contenido, los auditores exponen que hicieron un análisis pormenorizado de los resultados electorales mesa por mesa y pueden concluir que “se descarta cualquier inconsistencia y se prueba, mediante la aplicación de procedimientos matemáticos y estadísticos estandarizados, que no ha habido distorsiones ni manipulaciones de los resultados electorales de las elecciones del 31 de mayo".
Los expertos, pertenecientes a una de las organizaciones más influyentes de América Latina en temas de democracia, elecciones y fortalecimiento institucional, señalan que el dictamen técnico que emite es “favorable”.
¿Qué evaluaron?
De acuerdo con las declaraciones entregadas por los consultores, las elecciones de primera vuelta se llevaron a cabo con un desempeño acorde al diseño y la contratación de los sistemas y procesos previstos en todo el ciclo electoral.
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Dadas las últimas evidencias entregadas a la justicia sobre modificación a escala empresarial de E14 para el momento de los escrutinios informo:
1. Debemos convocar a toda la ciudadanía y a las y los… pic.twitter.com/nPmhMbEj7S
Afirman que pasaron revista por todas las etapas, incluyendo el escrutinio definitivo y la consolidación de los resultados, previo a emitir el dictamen.
¿Y para la segunda vuelta?
En cuanto a la segunda vuelta, los consultores afirman que han realizado el monitoreo previo a la realización de la jornada, para los cuales, se acudió a dos modalidades de auditoría externa internacional contratada: la Auditoría de sistemas y la Auditoría a los componentes técnicos del proceso.
En el caso de la relacionada con los sistemas, el ojo estuvo puesto en los procesos habilitados para el preconteo y las comunicaciones de los resultados. Igualmente, observaron el plan previsto para los escrutinios, consolidación y divulgación una vez termine la jornada.
Los informes presentados contienen una conclusión que sustenta la favorabilidad del veredicto: “ambos informes consolidan los resultados de las verificaciones efectuadas durante la etapa preelectoral de la segunda vuelta y constituyen insumos técnicos independientes orientados al fortalecimiento de la transparencia, la integridad del proceso electoral y la confianza institucional”. En otras palabras, por el momento todo está en sus marcas.
¿Hay controles?
Según sostuvieron los consultores, “los informes preelectorales para la segunda vuelta demuestran que los componentes auditados disponen de controles y mecanismos razonablemente adecuados para soportar de forma segura, estable y continua la operación electoral que corresponde con la jornada y los actos subsiguientes”.
En cuanto a la jornada electoral y los días sucesivos a ellos, seguirán las actividades de auditaje, con participación externa internacional, de manera que se pueda verificar el desempeño de los sistemas y procedimientos que se apliquen a cada etapa del ciclo electoral hasta dar conclusión a este proceso democrático, afirmaron.