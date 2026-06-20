Revelan informe de auditoría de etapa poselectoral en primera vuelta y preelectoral en segunda. Este es el dictamen

Todo está listo para que funcione. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), presentó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil el informe final de las auditorías postelectorales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, al igual que la revisión realizada a los preparativos para la segunda vuelta.

El documento fue divulgado este sábado 20 de junio, sustentado por los consultores de Capel, Alejandro Tullio y Marcelo Olivo. En el contenido, los auditores exponen que hicieron un análisis pormenorizado de los resultados electorales mesa por mesa y pueden concluir que “se descarta cualquier inconsistencia y se prueba, mediante la aplicación de procedimientos matemáticos y estadísticos estandarizados, que no ha habido distorsiones ni manipulaciones de los resultados electorales de las elecciones del 31 de mayo".

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Los expertos, pertenecientes a una de las organizaciones más influyentes de América Latina en temas de democracia, elecciones y fortalecimiento institucional, señalan que el dictamen técnico que emite es “favorable”.

Escrutinios de las elecciones 2026 por parte del CNE. Foto: @CNE_COLOMBIA

¿Qué evaluaron?

De acuerdo con las declaraciones entregadas por los consultores, las elecciones de primera vuelta se llevaron a cabo con un desempeño acorde al diseño y la contratación de los sistemas y procesos previstos en todo el ciclo electoral.

Afirman que pasaron revista por todas las etapas, incluyendo el escrutinio definitivo y la consolidación de los resultados, previo a emitir el dictamen.

¿Y para la segunda vuelta?

En cuanto a la segunda vuelta, los consultores afirman que han realizado el monitoreo previo a la realización de la jornada, para los cuales, se acudió a dos modalidades de auditoría externa internacional contratada: la Auditoría de sistemas y la Auditoría a los componentes técnicos del proceso.

Jurados de votación, los primeros veedores. Foto: Composición SEMANA | Guillermo Torres - Semana / David Estrada Larraneta

En el caso de la relacionada con los sistemas, el ojo estuvo puesto en los procesos habilitados para el preconteo y las comunicaciones de los resultados. Igualmente, observaron el plan previsto para los escrutinios, consolidación y divulgación una vez termine la jornada.

Los informes presentados contienen una conclusión que sustenta la favorabilidad del veredicto: “ambos informes consolidan los resultados de las verificaciones efectuadas durante la etapa preelectoral de la segunda vuelta y constituyen insumos técnicos independientes orientados al fortalecimiento de la transparencia, la integridad del proceso electoral y la confianza institucional”. En otras palabras, por el momento todo está en sus marcas.

Serán las elecciones más observadas de la historia. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

¿Hay controles?

Según sostuvieron los consultores, “los informes preelectorales para la segunda vuelta demuestran que los componentes auditados disponen de controles y mecanismos razonablemente adecuados para soportar de forma segura, estable y continua la operación electoral que corresponde con la jornada y los actos subsiguientes”.

En cuanto a la jornada electoral y los días sucesivos a ellos, seguirán las actividades de auditaje, con participación externa internacional, de manera que se pueda verificar el desempeño de los sistemas y procedimientos que se apliquen a cada etapa del ciclo electoral hasta dar conclusión a este proceso democrático, afirmaron.