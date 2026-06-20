Elecciones

Revelan informe de auditoría de etapa poselectoral en primera vuelta y preelectoral en segunda. Este es el dictamen

Los resultados fueron presentado por consultores de Capel, la famosa firma experta en elecciones y democracia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Economía
20 de junio de 2026 a las 5:28 p. m.
Alejandro Tullio y Marcelo Olivo, consultores de Capel, firma auditora del proceso electoral colombiano.
Alejandro Tullio y Marcelo Olivo, consultores de Capel, firma auditora del proceso electoral colombiano. Foto: Registraduría / Cortesía

Todo está listo para que funcione. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), presentó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil el informe final de las auditorías postelectorales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, al igual que la revisión realizada a los preparativos para la segunda vuelta.

El documento fue divulgado este sábado 20 de junio, sustentado por los consultores de Capel, Alejandro Tullio y Marcelo Olivo. En el contenido, los auditores exponen que hicieron un análisis pormenorizado de los resultados electorales mesa por mesa y pueden concluir que “se descarta cualquier inconsistencia y se prueba, mediante la aplicación de procedimientos matemáticos y estadísticos estandarizados, que no ha habido distorsiones ni manipulaciones de los resultados electorales de las elecciones del 31 de mayo".

El registrador nacional responde a las denuncias de fraude: “Este sistema tiene tantas garantías que hace imposible alterar los resultados”

Los expertos, pertenecientes a una de las organizaciones más influyentes de América Latina en temas de democracia, elecciones y fortalecimiento institucional, señalan que el dictamen técnico que emite es “favorable”.

Escrutinios de las elecciones 2026 por parte del CNE.
Escrutinios de las elecciones 2026 por parte del CNE. Foto: @CNE_COLOMBIA

¿Qué evaluaron?

De acuerdo con las declaraciones entregadas por los consultores, las elecciones de primera vuelta se llevaron a cabo con un desempeño acorde al diseño y la contratación de los sistemas y procesos previstos en todo el ciclo electoral.

Afirman que pasaron revista por todas las etapas, incluyendo el escrutinio definitivo y la consolidación de los resultados, previo a emitir el dictamen.

¿Y para la segunda vuelta?

En cuanto a la segunda vuelta, los consultores afirman que han realizado el monitoreo previo a la realización de la jornada, para los cuales, se acudió a dos modalidades de auditoría externa internacional contratada: la Auditoría de sistemas y la Auditoría a los componentes técnicos del proceso.

X
Jurados de votación, los primeros veedores. Foto: Composición SEMANA | Guillermo Torres - Semana / David Estrada Larraneta

En el caso de la relacionada con los sistemas, el ojo estuvo puesto en los procesos habilitados para el preconteo y las comunicaciones de los resultados. Igualmente, observaron el plan previsto para los escrutinios, consolidación y divulgación una vez termine la jornada.

Los informes presentados contienen una conclusión que sustenta la favorabilidad del veredicto: “ambos informes consolidan los resultados de las verificaciones efectuadas durante la etapa preelectoral de la segunda vuelta y constituyen insumos técnicos independientes orientados al fortalecimiento de la transparencia, la integridad del proceso electoral y la confianza institucional”. En otras palabras, por el momento todo está en sus marcas.

La misión reúne representantes de organismos como la Unión Europea, la OEA, IDEA Internacional, Transparencia Electoral, el Centro Carter y autoridades electorales de distintos países de América y Europa.
Serán las elecciones más observadas de la historia. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

¿Hay controles?

Según sostuvieron los consultores, “los informes preelectorales para la segunda vuelta demuestran que los componentes auditados disponen de controles y mecanismos razonablemente adecuados para soportar de forma segura, estable y continua la operación electoral que corresponde con la jornada y los actos subsiguientes”.

En cuanto a la jornada electoral y los días sucesivos a ellos, seguirán las actividades de auditaje, con participación externa internacional, de manera que se pueda verificar el desempeño de los sistemas y procedimientos que se apliquen a cada etapa del ciclo electoral hasta dar conclusión a este proceso democrático, afirmaron.

Abelardo y Cepeda
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales. Foto: SEMANA