Artes escénicas

‘Botero’ en Bogotá: el Ballet Metropolitano de Medellín presenta la vida y obra del maestro en clave de danza

Le contamos lo que necesita saber sobre una función muy especial que tendrá lugar este jueves 23 de octubre en el centro de la capital, y qué tiene que ver una particular mosca en su trama...

Redacción Arcadia
20 de octubre de 2025, 8:19 p. m.
Este ballet fue creado por el Ballet Metropolitano de Medellín.
El Teatro Jorge Eliécer Gaitán será escenario, este jueves 23 de octubre, de un espectáculo que no se ha visto antes en la capital. Se trata de BOTERO, una producción original del Ballet Metropolitano de Medellín que rinde homenaje al legado del pintor y escultor colombiano más reconocido en el mundo a dos años de su partida.

Contexto: El XVIII Festival Danza en la Ciudad hará de Bogotá una ‘casa que baila’

En esta obra, las pinturas y esculturas del ‘boterismo’ se transforman en danza, dando vida a un viaje escénico en el cual los personajes salen del lienzo y cobran movimiento frente a los espectadores.

La inspiración surge de una anécdota poco conocida: Botero solía pintar una pequeña mosca en sus obras para lograr el equilibrio visual perfecto. Este detalle se convierte en el hilo conductor de la coreografía, imaginando a esa mosca como compañera del artista en un recorrido deslumbrante por su universo creativo.

La coreografía está a cargo de Annabelle López Ochoa, con música de Juan Pablo Acosta y diseño de vestuario y escenografía de Diana Echandía.
La coreografía está a cargo de la internacionalmente aclamada Annabelle López Ochoa, con música de Juan Pablo Acosta y diseño de vestuario y escenografía de Diana Echandía.

“Imaginé que, en los momentos de soledad y retiro creativo del artista, una mosca surgiría en su estudio y le acompañaría en un viaje en el que todos los personajes que alguna vez pintó cobrarían vida desde el lienzo”, explica la coreógrafa.

Fusiona danza, música y escenografía inspiradas en el inconfundible estilo del maestro.
El montaje propone una experiencia visual y sensorial mediante la cual la danza se funde con la sátira, el humor y la riqueza cultural que marcaron la obra de Botero, en una producción que resalta el poder transformador del arte y su capacidad de emocionar al público.

Con 18 bailarines del Ballet Metropolitano de Medellín en escena este ballet original se convierte en una experiencia escénica única en la cual la danza y la música original dialogan con el legado del maestro.

Contexto: A un año de su muerte, conmemorar al maestro Fernando Botero es seguir descubriendo matices de su obra

Con BOTERO, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán reafirma su papel como epicentro de la creación artística en Bogotá, acogiendo una puesta en escena que celebra la cultura colombiana y el legado inmortal de uno de sus más grandes exponentes.

*Puede adquirir entradas en Tuboleta o en la taquilla del teatro.

'BOTERO' celebra el legado del maestro a dos años de su partida.
