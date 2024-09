A un año de su muerte, conmemorar al maestro Fernando Botero es seguir descubriendo matices de su obra

La punta del Iceberg

Días finales

“En la última etapa de vida de mi papá, sufrió de un párkinson rígido. No temblaba, afortunadamente, pero sus músculos se iban volviendo rígidos. Pero él podía sentarse en una mesa y hacer acuarela como si no tuviera absolutamente ningún problema físico. Hizo acuarelas de una belleza increíble”, comparte Lina sobre algunos de las obras del maestro en esa última etapa de su vida, que en esta muestra verán la luz. Y, a manera de lección para todos, sobre el poder del arte y de la pasión inagotable por el mismo, relata: “Todos los días iba a trabajar, religiosamente, y yo lo acompañaba. Él se sentaba en su mesa, yo le traía un té, y se ponía a trabar en absoluto silencio. Yo digitalizaba en ese momento su inventario. Pasábamos cuatro o cinco horas en absoluto silencio. Yo no lo sentía ni siquiera respirar, y me volteaba a mirar, y ahí estaba, trabajando. Y en esas horas no sentía cansancio, era impresionante. En su estudio, él se rejuvenecía. Cuando salía, sentía achaques físicos, pero mientras trabajaba era una persona joven”.