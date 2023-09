Atención: murió Fernando Botero, el más grande pintor y escultor colombiano de la historia y uno de los más destacados en el mundo

Los editores encontraron que sus exposiciones no solo habían llegado a los principales museos del planeta, sino que sus cuadros y esculturas habían llegado a mover ya en ese momento casi 60 millones de dólares en el mercado del arte. En los últimos años esa cifra se ha más que duplicado con el creciente prestigio del maestro. El ranking era apenas una confirmación de lo que ya se sabía: Botero era el primer colombiano en convertirse en un artista universal. ¿Cómo lo logró?

S on pocos los pintores que llegan a tocar la gloria, pero son aún menos los que alcanzan a gozarla en vida como le sucedió a Botero. Este es un privilegio que no tuvieron ni Van Gogh, ni el Greco, ni Rembrandt, ni muchos otros a los que solo les llegó su momento en la posteridad.

La comida y las comodidades escaseaban a menudo. Por eso, cuando le preguntaron en una reciente entrevista en la revista Diners por esos años de su vida, el pintor solo se limitó a contestar que “cuando falta plata no se puede hablar de una infancia feliz”.

Ese cambio no era difícil porque, según cuenta su hijo Juan Carlos en un libro sobre su vida, la fantasía de ser torero se acabó cuando en una novillada se enfrentó “a la bestia negra resoplando fuego”. Casi se muere del susto. Consiguió trabajo como ilustrador del diario El Colombiano y con el sueldo se pagaba el colegio. Pero como pintaba desnudos y escribía sobre marxismo, el padre Félix Henao lo describió delante de todo el curso como una “manzana podrida” y lo expulsó. El pintor se ríe hoy de ese episodio, pues el centro educativo que llevaba el nombre del sacerdote hoy se llama Fernando Botero, como un homenaje que le hizo la Alcaldía de Medellín.

Recién salido del colegio, tomar la decisión de vivir de sus dibujos era difícil. “En Colombia ser artista era como ser el bobo del pueblo”, dijo Botero en alguna oportunidad. Su propia mamá le advirtió que se iba a morir de hambre. Pero Botero nunca le ha temido a nadar contra la corriente. Y no solo siguió pintando, sino que en 65 años no ha dejado de hacerlo. Desde esa época se ha entregado a sus lienzos y a sus esculturas más de ocho horas diarias, sin importar feriados ni vacaciones.

A los 19 años expuso en Bogotá en la galería Leo Matiz. Con la plata que se ganó, alquiló un cuarto en Tolú y se fue a trabajar a las orillas del mar. Cuando volvió a presentar sus cuadros, no solo se vendieron todos, sino que se ganó un premio nacional de pintura. Ese premio le cambió la vida. Se ganó unos dólares que le alcanzaron para comprarse un tiquete para Europa. Se embarcó en Buenaventura en un modesto barco italiano y llegó a Madrid en 1952 dispuesto a darlo todo por vivir de la pintura y nada más.

Es difícil saber cuándo Fernando Botero, el estudiante, se convirtió en Fernando Botero, uno de los artistas más famosos del mundo. La respuesta es compleja, pues como le dijo él a SEMANA, en marzo de 2012 , “nunca se es ni demasiado famoso, ni demasiado rico, ni demasiado flaco”. Pero su hijo Juan Carlos describe el momento en que el pintor tuvo la inspiración que lo habría de hacer célebre. Cuenta que un día en México, en 1956, dibujó una mandolina (una especie de guitarra). Momentos después decidió pintarle el hueco del medio, no del tamaño normal, sino exageradamente pequeño. Inmediatamente, “la mandolina multiplicó su tamaño y las proporciones sufrieron un cambio radical”. Ese fue el eureka en la vida del maestro. Botero ha dicho una y otra vez que “no pinta gordos”, sino que trabaja con ese volumen. Y su hijo agrega que esta es la clave para darles “magnificencia, plasticidad y sensualidad” a sus trazos.

Maestro Fernando Botero no está conforme con el cierre de su plaza en Medellín: “que la ciudad transite libremente”

Contexto: Maestro Fernando Botero no está conforme con el cierre de su plaza en Medellín: “que la ciudad transite libremente”

Con su estilo propio y algo de éxito, Botero se fue a probar suerte al extranjero. Vivió un año en México y en 1958 se fue a Estados Unidos. Para ese entonces ya estaba casado con Gloria Zea, quien contó en una entrevista que se conocieron en una fiesta cuando ninguno de los dos tenía un centavo. “Él pasaba a recogerme con unos pantalones de pana en los que limpiaba los pinceles”, dijo. Cuando le anunció el compromiso a su familia, su mamá se desmayó, pues creía al principio que Botero no era un artista, sino un pintor de brocha gorda.

Dio el salto a los principales museos en Estados Unidos gracias a un extranjero. Se trata de Dietrich Malov, el director del Museo Alemán. Al hombre le gustó tanto la obra de Botero que en 1970 hizo en su país cinco exposiciones. De ahí empezaron a llamarlo de todas partes. La novedad que representaba Botero no solo estaba relacionada con sus ‘gordas’, sino con el hecho de que, en un momento en que el arte era abstracto, el pintor logró reflejar la cotidianidad de una época. Pintaba desde las prostitutas de Medellín hasta las frutas del trópico, las madres superioras del colegio y las corridas de toros de su juventud. “En vez de darle la espalda a sus raíces y a sus orígenes, él prefirió convertirlos en el tema central de su obra artística”, explica su hijo Juan Carlos.

Pero no todo en la vida de Botero fue de colores alegres. El pintor ha sufrido dos golpes que lo marcaron profundamente. En unas vacaciones en 1974, cuando iba con su familia en el carro entre Sevilla y Córdoba, un camión perdió el control y los estrelló. Su hijo Pedrito, de 4 años, murió inmediatamente y el pintor perdió la falange del meñique derecho. El dolor que le produjo la muerte del niño fue tan desgarrador que duró encerrado durante meses en su estudio en París solamente pintándolo. Su segundo matrimonio con Cecilia Zambrano no pudo sobrevivir a la tragedia. Hoy Botero no duda en decir que el mejor cuadro que ha hecho en su vida es el retrato Pedrito a caballo que está en el Museo de Antioquia. Y que por eso la pintura es sagrada para él, pues es “una tabla de salvación en medio de los dramas”.