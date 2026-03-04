El Ballet Nacional de Colombia vuelve a Europa para demostrar que el folclor sigue vigente

El Ballet Nacional de Colombia Sonia Osorio vuelve a alistar maletas rumbo a Europa con un objetivo claro: consolidar su lugar en la élite del folclor mundial. La compañía participará este año en una nueva edición del Festival Internacional del Folclore de Agrigento, en la ciudad siciliana de Agrigento, uno de los escenarios más exigentes y prestigiosos para las agrupaciones tradicionales del mundo.

No se trata de una aparición simbólica ni de un debut improvisado; es la continuación de una historia que comenzó hace más de seis décadas y que hoy se proyecta con renovada ambición.

Fundado en 1960 por la maestra Sonia Osorio, el Ballet Nacional nació con una visión que transformó la manera en que Colombia entendía su propio folclor. Osorio elevó los ritmos tradicionales: cumbia, joropo, bambuco, currulao, entre otros, a una dimensión escénica profesional, combinando rigor técnico, investigación cultural y una estética teatral que permitió que estas expresiones trascendieran lo regional para ocupar los grandes teatros del mundo. Desde entonces, la compañía ha recorrido América, Asia y Europa llevando una narrativa coreográfica que cuenta la historia de un país diverso, mestizo y profundamente musical.

Fundado en 1960 por la maestra Sonia Osorio, el Ballet Nacional elevó los ritmos tradicionales: cumbia, joropo, bambuco, currulao, entre otros, a una dimensión escénica profesional. Foto: Ballet Nacional de Colombia - API

Hoy, bajo la dirección de Silvana Obregón Osorio, y con el acompañamiento artístico de nuevas generaciones de la familia fundadora, el Ballet mantiene intacta su misión: proyectar “la más alta expresión del folclor colombiano” en escenarios internacionales.

Esa continuidad institucional ha sido clave para preservar el legado de Sonia Osorio sin convertirlo en una pieza de museo. El repertorio se mantiene fiel a las raíces, pero dialoga con públicos contemporáneos que buscan propuestas escénicas de alto nivel.

Una segunda oportunidad: así se transformó la nueva Plaza Minorista de Medellín

La expectativa para esta participación en Agrigento es especialmente alta. En la edición más reciente del festival, la agrupación colombiana obtuvo el máximo galardón del certamen, el “Templo de Oro”, un reconocimiento que la ubicó por encima de más de veinte delegaciones internacionales. Ese antecedente convierte la nueva presencia en Italia en un desafío artístico: no solo se trata de representar a Colombia, sino de sostener un estándar que ya fue validado por el jurado y por el público europeo.

Juan Carlos Calvo Serrato, subdirector artístico del Ballet, ha explicado en distintos escenarios que el impacto internacional de la compañía radica en la integralidad de su propuesta.

La compañía ha recorrido América, Asia y Europa llevando una narrativa coreográfica que cuenta la historia de un país diverso, mestizo y profundamente musical. Foto: Ballet Nacional de Colombia - API

“La música, los vestuarios y la ejecución técnica logran que el público entienda que no está viendo solo una coreografía, sino la identidad de un país expresada en escena”, ha dicho al referirse a la experiencia en festivales europeos. Esa lectura resume lo que se espera este año: una puesta en escena capaz de emocionar y, al mismo tiempo, educar culturalmente a la audiencia.

En términos artísticos, la compañía prevé presentar fragmentos de su repertorio emblemático, donde confluyen las sonoridades del Caribe, la fuerza rítmica del Pacífico y la elegancia narrativa del altiplano andino y los Llanos Orientales. Cada cuadro coreográfico funciona como un relato condensado de región, historia y tradición. El vestuario, elaborado a partir de referentes iconográficos auténticos, y la música en vivo, sello distintivo del Ballet, refuerzan esa experiencia inmersiva que ha sido clave en su reconocimiento internacional.

Megaobra en Barranquilla para recuperar Tajamar y Bocas de Ceniza

Más allá de la competencia o los premios, la participación en el festival italiano representa una forma de diplomacia cultural. En un mundo globalizado, donde las identidades tienden a homogeneizarse, la presencia de una agrupación que defiende la riqueza regional y la diversidad cultural adquiere un valor simbólico profundo. Colombia no solo se muestra como destino turístico o potencia emergente, sino como una nación con una tradición artística sólida, investigada y profesionalizada.

Lo que está en juego este año no es únicamente un nuevo galardón, sino la consolidación de una marca cultural que ha sabido mantenerse vigente durante más de sesenta años. El Ballet Nacional de Colombia Sonia Osorio llega a Italia con el peso de su historia y la energía de sus nuevas generaciones, decidido a demostrar que el folclor colombiano no pertenece al pasado, sino que continúa evolucionando y conquistando escenarios internacionales.

Para Colombia, su participación en Agrigento es mucho más que una presentación en el extranjero: es la confirmación de que la identidad cultural, cuando se trabaja con disciplina y visión, puede convertirse en uno de los activos más poderosos del país ante el mundo.