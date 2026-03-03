Una segunda oportunidad: así se transformó la nueva Plaza Minorista de Medellín

En Medellín hubo un tiempo en que cruzar la Plaza Minorista era atravesar el miedo. Hoy, ese mismo lugar es símbolo de abastecimiento, empleo y transformación social. La historia de la Plaza Minorista José María Villa no es solo la de un mercado popular: es la radiografía de una ciudad que decidió cambiar.

La plaza nació a finales de los años 70 e inicios de los 80, en medio de un proceso de reajuste urbanístico de la ciudad. Hasta entonces, el epicentro del comercio de alimentos era la Plaza de Cisneros, también conocida como Plaza del Pedrero. En 1980, el Acuerdo Municipal 30 dio luz verde a la construcción de una nueva plaza pública, y el 14 de agosto de 1984 fue inaugurada la Plaza Minorista José María Villa, a donde fueron trasladadas las plazas de Cisneros, Castilla y Belén.

En sus primeros años, la expectativa fue alta. El comercio se fortaleció y comenzó a recibir clientes no solo de Medellín, sino del área metropolitana. Sin embargo, la infraestructura presentaba deficiencias técnicas e hidráulicas que con el tiempo pasarían factura. Aun así, se consolidó como pilar del mercado local hasta comienzos de los años 90.

Con apoyo de un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1995 se constituyó la cooperativa Coomerca, que asumió oficialmente la administración en 1998. Foto: Cortesía Plaza Minorista de Medellín - API

La década siguiente marcó el punto más oscuro. En medio de la violencia que sacudía a Medellín, la plaza quedó atrapada en una ola de hurtos, robos y homicidios. Algunos comerciantes, buscando protección, acudieron a grupos al margen de la ley. Lo que empezó como un intento por frenar la delincuencia derivó en un escenario aún más crítico, con extorsiones y asesinatos que la convirtieron entre 1991 y 1995 en uno de los sectores más peligrosos de la ciudad.

1993 quedó grabado en la memoria colectiva: en un solo día fueron asesinadas 17 personas dentro de la plaza. “Ese hecho marcó profundamente la memoria de la ciudad y generó una gran pérdida de confianza”, recuerda María Isabel Gaviria, presidenta del consejo de administración desde hace 25 años. Nacida en Barbacoa, Nariño, Gaviria ha hecho de la plaza su proyecto de vida. “Mi vida ha girado en torno a la plaza; de allí pude costear mis estudios”, afirma.

La reorganización de parqueaderos, la recuperación del espacio público, la formalización laboral y un esquema de seguridad articulado con la Policía, el Ejército y gremios empresariales fueron determinantes para su reestructuración. Foto: Cortesía Plaza Minorista de Medellín - API

La crisis fue tan profunda que entre 1994 y 1995 se contempló cerrar el lugar. Las ventas cayeron, los proveedores dejaron de llegar y muchos locales fueron abandonados. Además, tras la Ley 142 de 1994, Empresas Varias de Medellín no pudo continuar con la administración. La plaza parecía destinada al colapso.

El giro comenzó con la organización de los propios comerciantes. Con apoyo de un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1995 se constituyó la cooperativa Coomerca, que asumió oficialmente la administración en 1998.

“Encontramos una plaza sumida en el abandono, el desaseo y la inseguridad”, señala Gaviria. La estrategia incluyó un acuerdo con la Alcaldía y la Oficina de Resocialización para adelantar un proceso de paz con los grupos que operaban allí. Varios de quienes participaron hoy son comerciantes formales.

El cambio no fue solo simbólico. En 1997 la plaza reportaba pérdidas operacionales por 1.470 millones de pesos; un año después, bajo el modelo cooperativo, registró excedentes. La reorganización de parqueaderos, la recuperación del espacio público, la formalización laboral y un esquema de seguridad articulado con la Policía, el Ejército y gremios empresariales fueron determinantes.

María Isabel Gaviria, presidenta del consejo de administración desde hace 25 años. Foto: Cortesía Plaza Minorista de Medellín - API

“La mayor enseñanza es la capacidad de unirse en torno a un propósito común”, sostiene Gaviria. Hoy la plaza genera más de 10.000 empleos directos y 15.000 indirectos, apoya a pequeños y medianos productores, a quienes compra de contado y sin intermediarios, y participa en programas como Medellín Cero Hambre, entregando toneladas de alimentos a poblaciones vulnerables y reduciendo el desperdicio.

Ubicada entre la Avenida del Ferrocarril y la Autopista Regional, la Plaza Minorista no solo regula precios de la canasta familiar; también abastece a restaurantes, hoteles y emprendimientos gastronómicos, y atrae a visitantes de todos los estratos. Lo que fue un territorio marcado por la violencia es hoy un referente de seguridad y abastecimiento.

En una ciudad que aprendió a rehacerse, la Plaza Minorista demuestra que la transformación no siempre comienza con grandes discursos, sino con decisiones colectivas, organización y confianza. Medellín encontró allí algo más que un mercado: una segunda oportunidad.