Regiones

Una segunda oportunidad: así se transformó la nueva Plaza Minorista de Medellín

Después de años de violencia y extorsiones, los comerciantes recuperaron este emblemático mercado y lo convirtieron en un referente de seguridad, empleo y apoyo al campesinado.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 6:36 p. m.
La plaza nació a finales de los años 70 e inicios de los 80, en medio de un proceso de reajuste urbanístico de la ciudad. Foto: Cortesía Plaza Minorista de Medellín - API

En Medellín hubo un tiempo en que cruzar la Plaza Minorista era atravesar el miedo. Hoy, ese mismo lugar es símbolo de abastecimiento, empleo y transformación social. La historia de la Plaza Minorista José María Villa no es solo la de un mercado popular: es la radiografía de una ciudad que decidió cambiar.

La plaza nació a finales de los años 70 e inicios de los 80, en medio de un proceso de reajuste urbanístico de la ciudad. Hasta entonces, el epicentro del comercio de alimentos era la Plaza de Cisneros, también conocida como Plaza del Pedrero. En 1980, el Acuerdo Municipal 30 dio luz verde a la construcción de una nueva plaza pública, y el 14 de agosto de 1984 fue inaugurada la Plaza Minorista José María Villa, a donde fueron trasladadas las plazas de Cisneros, Castilla y Belén.

En sus primeros años, la expectativa fue alta. El comercio se fortaleció y comenzó a recibir clientes no solo de Medellín, sino del área metropolitana. Sin embargo, la infraestructura presentaba deficiencias técnicas e hidráulicas que con el tiempo pasarían factura. Aun así, se consolidó como pilar del mercado local hasta comienzos de los años 90.

Con apoyo de un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1995 se constituyó la cooperativa Coomerca, que asumió oficialmente la administración en 1998. Foto: Cortesía Plaza Minorista de Medellín - API

La década siguiente marcó el punto más oscuro. En medio de la violencia que sacudía a Medellín, la plaza quedó atrapada en una ola de hurtos, robos y homicidios. Algunos comerciantes, buscando protección, acudieron a grupos al margen de la ley. Lo que empezó como un intento por frenar la delincuencia derivó en un escenario aún más crítico, con extorsiones y asesinatos que la convirtieron entre 1991 y 1995 en uno de los sectores más peligrosos de la ciudad.

