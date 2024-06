Falcao García abre su corazón y hace oficial sentida decisión: “Hoy me despido de una parte de mí”

El conjunto español hasta ahora no había emitido comunicado alguno confirmando la salida del atacante samario, sin embargo, era plenamente conocido que su contrato no se renovaría para la temporada que viene.

El ‘Tigre’ no ocultó su sentimiento por este nuevo camino que emprenderá lejos de España, donde vivió algunos de sus mejores años como profesional. “Hoy no me despido de un equipo, hoy me despido de una parte de mí”, declaró.