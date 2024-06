Falcao rompió el silencio y contó al aire verdad sobre su contrato en Millonarios: sueldo, clausulas y más

Pese a que no entregó una cifra exacta, el futbolista recalcó que el impuesto al patrimonio lo afectaba bastante, por lo cual decidieron hacer un contrato por seis meses. Sin embargo, tienen unas cláusulas que le permitirían seguir un semestre más, pero todo depende de cómo les vaya al equipo y a él durante el campeonato.

“No es solo es cumplir el sueño de vestir la camiseta, sino el sueño de compartir con mi país. Lorelei siempre me ha apoyado en todos los proyectos deportivos que he realizado y esta no fue la excepción, para ella era algo ilusionante estar en Colombia”, sentenció Falcao.