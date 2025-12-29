Definieron la llegada de Falcao García a club argentino: técnico dio categórica respuesta

Falcao García quiere seguir jugando. A sus 40 años, el atacante histórico de Colombia ha dado muestras de que busca seguir vigente en un equipo profesional durante 2026.

Al haber hecho este deseo público durante semanas atrás, los rumores de posibles destinos para el Tigre empezaron a sonar. Países como Argentina y Estados Unidos eran chances en el panorama.

Falcao García define su club para 2026, luego de estar inactivo tras jugar con Millonarios Foto: Colprensa

Entre esas supuestas opciones, se hizo mención de finales de la semana pasada de un “club argentino”, del cual se mantenía en reserva su nombre. Junto a este también estaba Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En las últimas horas, el propio técnico del equipo, del que no se había dicho su identidad, fue el que salió a dar una respuesta categórica al supuesto interés en García Zárate.

Se hace referencia a Diego Dabove, de Tigre, quien contestó sin tapujos a la versión: “No, de Radamel no hay nada. Ayer me preguntó alguien de prensa de acá, en privado, y le contesté al toque”.

Para ser completamente fulminante con su respuesta, el DT añadió que en su charla interna “le dije la realidad (a la persona de prensa), que ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada”.

Esto lo que hace es que se complique el panorama para Falcao, pues otro club le ha bajado el pulgar, tal como ya lo hicieron varios, entre esos Pumas UNAM, de México, quien consideró que la edad era un atenuante importante a tener en cuenta.

Falcao García se pronunció sobre el club en el que va a jugar en 2026

Siguen opciones vivas

Mientras no se echen al piso las versiones como ya lo hice Tigre, de Argentina, a Falcao le quedarán chances para pensar que su fichaje con otro club del mundo siguen vivas e intactas.

Según lo dado a conocer por César Augusto Londoño, sería uno de los más grandes clubes de Ecuador el que estaría interesado en contar para el próximo año con el máximo goleador de la Selección Colombia.

“Es real el interés de Emelec por Falcao García, que no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad”, informó y reveló un club que no se había mencionado en días pasados.

Si bien parece haber deseo por parte del cuadro azul, hasta la fecha no se habrían dado contactos con el atacante para demostrarle el deseo que tienen: “Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”.

En Ecuador se maneja información al respecto. Medios como Kch Radio 90.9 FM, fue la que dio una novedad sobre el caso durante días pasados.

🐅 🔝🔥 UN GOLEADOR TOP MUNDIAL SUENA PARA EL BOMBILLO 🐅 🔥🔝



Radamel Falcao García fue ofrecido a Emelec 🔵⚡️⚽️ para la temporada 2026



El interés es real y la dirigencia del cuadro azul buscaría tener en sus filas al goleador colombiano 🇨🇴 de 39 años pic.twitter.com/UTBxmEklxF — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) December 27, 2025

Uno de los panelistas de dicha mesa, fue quien aseveró que: “El nombre de Falcao está en la órbita de Emelec, es del interés (...), pero, todavía no existe oferta formal”.

De esta manera, a pocos días que se cierre el 2025 y arranque 2026, sigue estando a la deriva lo que será el futuro deportivo de Falcao. Se espera que pueda surgir una propuesta real, que convenza al atacante y así este pueda tener lo que sería un ‘último baile’ de carrera.