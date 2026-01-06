El posteo de Boca Juniors que le eriza la piel a Millonarios y avisa un homenaje: “Indeleble”

Importante novedad de Millonarios en épocas de pretemporada y a días de comenzar los partidos oficiales. En las últimas horas, se conoció desde Argentina que se jugará un partido amistoso que se llamará ‘Copa Miguel Ángel Russo’ y será contra Boca Juniors en La Bombonera.

Uno de los clubes elegidos para hacer esos amistosos por parte de Boca Juniors fue Millonarios. Reconocidos medios de Argentina como el Diario Olé, adelantaron el partido y dieron a conocer el cronograma que tiene el Xeneize para el mes de enero de 2024. Horas después, la misma información fue oficializada por los equipos.

“Ante Millonarios y Nacional (Uruguay): los dos amistosos de la pretemporada que jugaría Boca”, fue como anunció Olé antes de que Boca Juniors oficializara en redes sociales. El compromiso servirá para realizar un gran homenaje al fallecido técnico Miguel Ángel Russo, quien fue campeón en los dos clubes.

Miguel Ángel Russo con la hinchada de Rosario Central al fondo. Foto: Getty Images

Miguel Ángel Russo fue campeón de la Copa Libertadores con el Boca de Juan Román Riquelme y eso le fue suficiente para meterse en la historia Xeneize. Por otra parte, Russo también alzó el título de la liga colombiana con Millonarios en el 2017 para también quedar en los libros dorados, mucho más al vencer a su eterno rival de patio, Santa Fe.

Posteo de Boca Juniors que confirma amistoso contra Millonarios

En las redes sociales, Boca Juniors lanzó un lindo posteo que le eriza la piel a los hinchas de Millonarios con Miguel Ángel Russo de por medio. La publicación es más que emotiva e inmediatamente la imagen del entrenador argentino apareció en muchos fanáticos.

En un video de 40 segundos salen unas imágenes de Russo con dos de sus clubes más amados. Se ve cómo el entrenador argentino celebra en Boca Juniors y Millonarios en partidos que los fue acercando a nuevos títulos.

Póster de Boca Juniors. Foto: Oficial Boca Juniors

“Miguel Ángel Russo, un legado indeleble. Boca Juniors vs. Millonarios FC. La Bombonera”, se lee en el posteo, confirmando el amistoso entre los dos clubes como homenaje al fallecido entrenador.

Miguel Ángel Russo, un legado indeleble 💙



Boca Juniors vs. Millonarios FC | La Bombonera pic.twitter.com/SlUFszI9d7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 6, 2026

A principios de octubre del año 2025, Russo sufrió una complicación médica y falleció. Todo sucedió mientras dirigía a Boca Juniors por segunda vez en su historia. Fue célebre en Latinoamérica por aquella frase “todo se cura con amor”, cuando en Bogotá pudo superar una complicada enfermedad. En 2025, su situación fue crítica y no pudo seguir.

vs. Boca Juniors

La Bombonera

14 de enero

5:00 p. m. Col

Buenos Aires, Arg.

Copa Miguel Ángel Russo