Deportes

El posteo de Boca Juniors que le eriza la piel a Millonarios y avisa un homenaje: “Indeleble”

Millonarios y Boca Juniors jugarán un partido amistoso en los próximos días en Argentina, que lo han llamado Copa Miguel Ángel Russo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

7 de enero de 2026, 1:39 a. m.
"Todo se cura con amor": frase de Miguel Ángel Russo cuando dirigió a Millonarios en 2017.
"Todo se cura con amor": frase de Miguel Ángel Russo cuando dirigió a Millonarios en 2017. Foto: Colprensa - Luisa González

Importante novedad de Millonarios en épocas de pretemporada y a días de comenzar los partidos oficiales. En las últimas horas, se conoció desde Argentina que se jugará un partido amistoso que se llamará ‘Copa Miguel Ángel Russo’ y será contra Boca Juniors en La Bombonera.

Uno de los clubes elegidos para hacer esos amistosos por parte de Boca Juniors fue Millonarios. Reconocidos medios de Argentina como el Diario Olé, adelantaron el partido y dieron a conocer el cronograma que tiene el Xeneize para el mes de enero de 2024. Horas después, la misma información fue oficializada por los equipos.

“Ante Millonarios y Nacional (Uruguay): los dos amistosos de la pretemporada que jugaría Boca”, fue como anunció Olé antes de que Boca Juniors oficializara en redes sociales. El compromiso servirá para realizar un gran homenaje al fallecido técnico Miguel Ángel Russo, quien fue campeón en los dos clubes.

Miguel Ángel Russo con la hinchada de Rosario Central al fondo.
Miguel Ángel Russo con la hinchada de Rosario Central al fondo. Foto: Getty Images

Miguel Ángel Russo fue campeón de la Copa Libertadores con el Boca de Juan Román Riquelme y eso le fue suficiente para meterse en la historia Xeneize. Por otra parte, Russo también alzó el título de la liga colombiana con Millonarios en el 2017 para también quedar en los libros dorados, mucho más al vencer a su eterno rival de patio, Santa Fe.

Deportes

Renuncia primer comisionado de NASCAR: esta fue la denuncia de Michael Jordan que habrían sacado a Steve Phelps

Deportes

¿Qué canal pasa Arsenal vs. Liverpool en Premier League? Partidazo por la parte alta de la tabla

Deportes

La reacción de los hinchas de Atlético Nacional al fichaje de Milton Casco: lo presentaron con video

Deportes

Atlético Nacional anunció su salida y llegaría a un gigante de Bogotá: atacante extranjero

Deportes

Lionel Messi se prepara para el retiro: “Me gustaría tener mi propio club”, ¿descarta la dirección técnica?

Deportes

Cuartos de final de la Copa África: Partidos, fechas y horarios

Deportes

Marino Hinestroza rompe el silencio sobre presunto acto de indisciplina en Atlético Nacional: aclaró lo de Boca

Deportes

Las opciones de Millonarios para el ‘The Last Dance’ que revolucionó las redes sociales

Deportes

Fue campeón con Millonarios en la final contra Nacional y ahora un grande del FPC lo quiere: Ya presentó oferta

Deportes

Revelan la verdadera razón por la que Radamel Falcao García se fue de Millonarios: “Quedó muy molesto”

Posteo de Boca Juniors que confirma amistoso contra Millonarios

En las redes sociales, Boca Juniors lanzó un lindo posteo que le eriza la piel a los hinchas de Millonarios con Miguel Ángel Russo de por medio. La publicación es más que emotiva e inmediatamente la imagen del entrenador argentino apareció en muchos fanáticos.

En un video de 40 segundos salen unas imágenes de Russo con dos de sus clubes más amados. Se ve cómo el entrenador argentino celebra en Boca Juniors y Millonarios en partidos que los fue acercando a nuevos títulos.

Póster de Boca Juniors.
Póster de Boca Juniors. Foto: Oficial Boca Juniors

“Miguel Ángel Russo, un legado indeleble. Boca Juniors vs. Millonarios FC. La Bombonera”, se lee en el posteo, confirmando el amistoso entre los dos clubes como homenaje al fallecido entrenador.

A principios de octubre del año 2025, Russo sufrió una complicación médica y falleció. Todo sucedió mientras dirigía a Boca Juniors por segunda vez en su historia. Fue célebre en Latinoamérica por aquella frase “todo se cura con amor”, cuando en Bogotá pudo superar una complicada enfermedad. En 2025, su situación fue crítica y no pudo seguir.

  • vs. Boca Juniors
  • La Bombonera
  • 14 de enero
  • 5:00 p. m. Col
  • Buenos Aires, Arg.
  • Copa Miguel Ángel Russo

Más de Deportes

Steve Phels renuncia luego del juicio por chats con Michale Jordan

Renuncia primer comisionado de NASCAR: esta fue la denuncia de Michael Jordan que habrían sacado a Steve Phelps

"Todo se cura con amor": frase de Miguel Ángel Russo cuando dirigió a Millonarios en 2017.

El posteo de Boca Juniors que le eriza la piel a Millonarios y avisa un homenaje: “Indeleble”

Arsenal vs. Liverpool por Premier League.

¿Qué canal pasa Arsenal vs. Liverpool en Premier League? Partidazo por la parte alta de la tabla

Milton Casco y Enzo Pérez.

La reacción de los hinchas de Atlético Nacional al fichaje de Milton Casco: lo presentaron con video

Sale de Atlético Nacional y uno de los dos grandes de Bogotá lo quiere para 2026.

Atlético Nacional anunció su salida y llegaría a un gigante de Bogotá: atacante extranjero

Messi en entrevista Luzu

Lionel Messi se prepara para el retiro: “Me gustaría tener mi propio club”, ¿descarta la dirección técnica?

Brahim Díaz y Victor Osimhen.

Cuartos de final de la Copa África: Partidos, fechas y horarios

Marino Hinestroza habló sobre su presunto acto de indisciplina en Atlético Nacional.

Marino Hinestroza rompe el silencio sobre presunto acto de indisciplina en Atlético Nacional: aclaró lo de Boca

Marino Hinestroza, delantero titular de Atlético Nacional

Se supo paradero de Marino Hinestroza tras no presentarse a Atlético Nacional: foto lo confirmó

Falcao, Candelo y Robayo.

Las opciones de Millonarios para el ‘The Last Dance’ que revolucionó las redes sociales

Noticias Destacadas