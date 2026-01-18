Deportes

Posiciones en LaLiga de España: Barcelona tropezó con Real Sociedad y el Madrid vive

Desde la distancia, Real Madrid vio cómo su máximo rival, Barcelona, perdió y la diferencia es mínima entre ambos en la tabla de posiciones.

18 de enero de 2026, 11:19 p. m.
En Madrid celebran la derrota de Barcelona ante Real Sociedad: se mueve la tabla en LaLiga de España.
En Madrid celebran la derrota de Barcelona ante Real Sociedad: se mueve la tabla en LaLiga de España. Foto: AP

FC Barcelona perdió (2-1) este domingo contra la Real Sociedad en la jornada 20 de LaLiga EA Sports celebrada en Anoeta, para ver frenada la racha que lucía de once victorias seguidas y acercarse al Real Madrid a solo dos puntos del liderato.

Los de Hansi Flick volvieron a tropezar en San Sebastián como la pasada temporada, aunque la actuación visitante no mereció seguramente la derrota.

El Barça, encabezado por Lamine Yamal, asedió la meta de un gran Alex Remiro y tuvo un puñado de balones a la madera, de ocasiones muy claras y varios goles anulados.

Sin embargo, cuando Marcus Rashford logró el ansiado empate, ya en el segundo tiempo, al gol de Mikel Oyarzabal en el primer acto, Gonçalo Guedes respondió al minuto con el 2-1.

Los intentos del Barça murieron en la orilla para, después de ganar la Supercopa y desatar la crisis en el Real Madrid, ver a los blancos a solo un punto con toda la segunda vuelta por delante.

Tabla de posiciones tras el Barcelona vs. Real Sociedad: Real Madrid queda a un punto

Más del tropezón del Barcelona

La tamborrada de inicio no se le atragantó de milagro a la afición ‘txuri-urdin’ y una Real que se fue por delante al descanso con el 1-0 de Oyarzabal a la media hora.

El Barça dejó una gran primera mitad, con mucho ritmo en ataque, pero la mala fortuna y la precisión del VAR evitaron más de un gol de los visitantes.

Como era de esperar, el partido fue bonito de ida y vuelta, con un primer gol anulado a los locales, aunque en claro fuera de juego.

Aun en el minuto inicial, Pedri la tuvo clara tras una jugada de un Lamine Yamal que, tras varios partidos discretos, recuperó su versión más protagonista en los regates por banda derecha.

Poco después llegó el primero de los tres goles anulados al Barça, de Fermín desde la frontal, por una falta de Dani Olmo a Take Kubo.

Los de Flick presionaron y movieron con velocidad el balón, así como Frenkie de Jong vio puerta, pero en fuera de juego.

El equipo azulgrana rondó la meta rival sin concretar, esta vez por un milímetro fuera de juego en otro gol de Lamine.

Mucho trabajo para el VAR y suerte esquiva para un Barça que encajó el 1-0 de Oyarzabal. El golpe se notó en los de Flick, mientras Anoeta y la Real recuperaban el aliento de cara a un tramo final en el cual los catalanes volvieron a apretar.

Lamine, con el equipo a sus espaldas, hizo volar a Alex Remiro y forzó un penalti que tampoco valió por fuera de juego.

Tras el descanso, la desesperación azulgrana creció con dos balones al poste de Dani Olmo y un Remiro cada vez más gigante.

El meta internacional, con Joan García en la otra portería llamando a la selección, impidió los goles de Ferran Torres y, volando, de Robert Lewandowski. Flick había movido ya banquillo, con la entrada del polaco, Marcus Rashford y el regreso de Joao Cancelo.

Pellegrino Matarazzo también tuvo que dar frescura a los suyos y recambio a un lesionado Take Kubo, pero el Barça terminó rompiendo el cántaro, de tanto ir a la fuente, con el 1-1 de Rashford a pase de Lamine.

Sin embargo, la alegría duró bien poco en los catalanes, porque la Real se puso de nuevo por delante al minuto, por medio de Gonçalo Guedes. Ahí, la moral azulgrana decayó.

Imagen del juego donde Real Sociedad venció a Barcelona en LaLiga.
Imagen del juego donde Real Sociedad venció a Barcelona en LaLiga. Foto: AP

Los locales tuvieron la sentencia en un cabezazo en plancha de Oyarzabal, otra que sacó Cubarsí bajo palos y la última de los de Flick, una roja directa a Carlos Soler en los vascos —que dejó un larguero de Koundé, otro poste de Rashford casi gol olímpico y una tamborrada que al final sí se celebró dos días antes en Donosti—.

El efecto Matarazzo sigue vigente en una Real que parece otra y que piensa ahora en objetivos europeos.

*Con información de Europa Press

