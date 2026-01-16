Este sería el paso a paso del mercado que dejaría a Luis Díaz en el Real Madrid: Bayern, Vinicus, Jürgen Klopp

Luis Díaz vuela en el fútbol de Europa y sus condiciones lo están convirtiendo en uno de los mejores jugadores del mundo. El movimiento del Bayern Múnich en el mercado de pases del verano de 2026 resultó vital para su zona ofensiva y una jugada maestra que está dando muy buenos resultados. Socio ideal para Harry Kane y las mismas condiciones del guajiro no lo bajan de la titular.

En estos momentos, Luis Díaz presenta unos números notables con el Bayern Múnich y sus registros son sobresalientes, digno de un jugador top que no necesitó adaptación y rápidamente se consolidó en la titular. Lleva 24 partidos jugados sumando todas las competiciones, sumando Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa y Champions League, con 14 goles y 10 asistencias.

En promedio, Luis Díaz marca gol o asistencia cada 78 minutos, lo que lo convierte en un hombre fundamental del esquema ofensivo del Bayern Múnich. Los argumentos y el nivel del guajiro son asombrosos y es cuestión de tiempo para que su nombre resuene con más fuerza en el mercado de pases. En los últimos días, un medio partidario del Real Madrid lo mencionó como un posible refuerzo, lo que hoy se ve lejano.

El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz, celebra el gol del 2-1 con sus compañeros durante el partido de la Bundesliga alemana entre el FC Bayern Múnich y el VfL Wolfsburgo en Múnich, sur de Alemania, el 11 de enero de 2026. (Foto de Alexandra BEIER / AFP) Foto: AFP

Por ahora, Luis Díaz brilla con el Bayern Múnich y su valor sigue en aumento en el mercado de Europa. En un 2026 con Mundial a bordo, su nombre será de los más cotizados a mediados de año en el ‘Viejo Continente’. ¿Podrá darse su traspaso al Real Madrid? Habría un paso a paso que encaminaría la operación.

Lo que tendría que pasar para que Luis Díaz vaya al Real Madrid

Lo que hoy es imposible, en próximos meses puede ser una realidad. El medio partidario ‘Defensa Central’ indicó que el técnico alemán Jürgen Klopp está en la baraja del Real Madrid para ser director técnico. Ante el reciente cambio de DT tras la salida de Xabi Alonso y el nombramiento de Álvaro Arbeloa, el estratega alemán quedó en pausa, pero con serias opciones si el plan del Madrid no funciona.

Jürgen Klopp es un ídolo en el Liverpool. Foto: Getty Images

Álvaro Arbeloa no comenzó bien su camino en el Real Madrid y quedó eliminado de forma prematura en los octavos de final de la Copa del Rey. El favoritismo estaba a su favor y era un buen momento para levantar cabeza ante el Albacete, que al final le sorprendió y se metió en cuartos, siendo el único equipo de la segunda división española en esta instancia.

Álvaro Arbeloa contra el Albacete en la Copa del Rey. Foto: Getty Images

Golpe durísimo para el nuevo ciclo Arbeloa, que ahora ve cómo tiene más presiones. A corto plazo, debe intentar igualar al Barcelona en la cima de la tabla de LaLiga y meterse a los octavos de final de la Champions League de manera directa. Sus resultados determinarán su continuidad para la próxima temporada. Si la apuesta no funciona, Klopp sería el elegido a mitad de año.

Vinicius, candidato a salir del Madrid

Por otra parte, según el medio partidario, Vinicius tendría puertas de salida en Real Madrid por su no renovación con el club español, todo porque la presencia de Xabi Alonso tenía estancados los acuerdos. Sin el entrenador mencionado de por medio y con contrato hasta 2027, habría acercamientos entre las partes, pero ahora las diferencias económicas son el gran obstáculo.

Vinícius Júnior fue imparable para los defensas del Barcelona Foto: Getty Images

Real Madrid habría propuesto un salario de 20 millones de euros por temporada, un aumento de 3 teniendo en cuenta los 17 que Vinicius percibe. El volante brasileño estaría exigiendo bonus cercanos a los 10 millones de euros.

Un paso a paso muy remoto, pero podría dejar bien parado a Luis Díaz en Real Madrid, mucho más con un Mundial de por medio. La salida de Vinicius, con Jürgen Klopp en el radar y su buena relación con Lucho, facilitarían una transferencia que marcaría la historia de Colombia en el exterior.