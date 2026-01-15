Deportes

Arrollador dato del Bayern Múnich en Bundesliga y Champions: brutal detalle cuando Luis Díaz no juega

Salió a la luz un particular dato que aumenta el poderío de Luis Díaz en el Bayern Múnich en todas las competiciones.

William Horacio Perilla Gamboa

15 de enero de 2026, 10:05 p. m.
El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz, celebra el gol del 2-1 con sus compañeros durante el partido de la Bundesliga alemana entre el FC Bayern Múnich y el VfL Wolfsburgo en Múnich, sur de Alemania, el 11 de enero de 2026. (Foto de Alexandra BEIER / AFP)
El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz, celebra el gol del 2-1 con sus compañeros durante el partido de la Bundesliga alemana entre el FC Bayern Múnich y el VfL Wolfsburgo en Múnich, sur de Alemania, el 11 de enero de 2026. (Foto de Alexandra BEIER / AFP)

Existen muchos adjetivos para describir a Luis Díaz en Bayern Múnich, algunos divinos, otros terrenales. Lo cierto es que Lucho entre más pasan las fechas, es como una especie de ‘omnipresente’ en el club alemán. En el mundo cristiano, esa palabra es un atributo a Dios, que indica que está en todas partes, sin pasado, ni futuro, él siempre está ahí. Y es que el dato presentado apunta por esos lados.

Ya no hay ambiente terrenal que valga. Luis Díaz ha demostrado ser uno de los mejores extremos del mundo (sino es el mejor) y camina por esos números que adoran los técnicos modernos: Es un jugador con una influencia de ataque bastante grande. Si se suman los goles y las asistencias durante la temporada, Lucho hace acto de presencia cada 78 minutos en cualquier competencia y está en carrera para acercarse a aquel atributo único anteriormente expuesto.

El ejemplo es claro. Luis Díaz siempre está. Y cuando no lo está, hay caos absoluto en el Bayern Múnich, o al menos así lo muestra el dato haciendo el barrido en cada uno de los partidos del club durante la temporada. La palabra clave es la imbatibilidad de Lucho con la camiseta bávara, que no es más que un récord totalmente trabajado con talento, disciplina y ganas de marcar o asistir.

Luis Díaz vive un momento de ensueño en el inicio del 2026 con Bayern Múnich
Luis Díaz vive un momento de ensueño en el inicio del 2026 con Bayern Múnich Foto: Getty Images

Desde que Luis Díaz se colocó la camiseta del Bayern Múnich, el equipo lleva 23 partidos sin perder (22 victorias y un empate). El único partido que el Bayern perdió en toda la temporada fue contra Arsenal en Champions League, en un duelo clave que enfrentaba a los líderes de la tabla. Precisamente, ese mismo día, en Londres, Lucho no jugó por una sanción que la UEFA le colocó por la dura entrada a Hakimi.

Cuando Luis Díaz no está, Bayern se vio superado en la Champions

En lo que tiene que ver con Bundesliga, en las 17 fechas disputadas, Luis Díaz acumula 9 goles y 9 asistencias, para una influencia de 18 G+A. Es decir que Lucho tiene mejores registros que partidos jugados en el fútbol alemán.

Aquel duelo en el que Bayern se vio superado, Arsenal le ganó 3-1 con goles de Jurriën Timber, Noni Madueke y y Gabriel Martinelli. Lennart Karl descontó a los 32 minutos.

Además de la ausencia donde perdió el Bayern, cabe recordar que hay algunos partidos en los que Lucho no marca ni asiste, pero luego se reporta con doblete de goles y asistencias y equilibra la tendencia, para mantener 14 goles y 11 asistencias en 24 partidos jugados.

Por la fecha 18 de la Bundesliga, RB Leipzig será local ante el Bayern Múnich, en un partido clave para intentar descontarle en la tabla de posiciones. El club bávaro domina con 47 puntos, mientras que el equipo patrocinado por Red Bull es tercero con 32 unidades.

