Caos en el Real Madrid: decisión con Vinícius fue echada para atrás y todo sale a la luz

Real Madrid debería estar teniendo horas de suma calma al interior de su club, luego de haber vencido al Barcelona el pasado fin de semana, por LaLiga.

Si bien el resultado se inclinó para los blancos en el Bernabéu, el caos detonó desde el instante en el que el brasileño Vinícius salió sustituido.

Vinícius Jr. vive horas tenas en Real Madrid. | Foto: AP

Desde ese preciso momento, todo se oscureció en las toldas blancas, al punto que ya se habla de una decisión ―tomada― que se echaría al piso.

Conforme a lo mencionado por Radioestadio Noche, de Onda Cero, en España, la extensión del contrato que mantenía la figura sudamericana no se daría.

“La renovación de Vinícius estaba acordada, pero Vinícius se echa para atrás”, anuncian y se genera revuelvo en suelo ibérico.

Al parecer, el deseo del brasileño es tener un salario que otra estrella tiene en el plantel: “No lo firma porque quiere cobrar como Mbappé”.

Por otra parte, el periodista Fernando Burgos destapó otras percepciones que habría a la interna del merengue: “Xabi Alonso considera que Vinícius Júnior es un grandísimo jugador, pero no es intocable”.

Vinicius saliendo del campo durante el clásico de Real Madrid vs. Barcelona | Foto: AP

Ortego, quien también hace parte de la mesa del citado programa español, fue algo más feroz a la hora de analizar lo que pasa en el cuadro ibérico: “Vinícius no ha asumido que el líder del Real Madrid es Mbappé”.

Y, finalmente, dijo: “Creo que esta vez habrá sanción del club a Vinícius, aplicará el reglamento interno. Una sanción económica”.

No hay paz en el Real Madrid

El lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, pasará de nuevo por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla derecha, anunció este lunes el club blanco.

El internacional español entró desde el banquillo y disputó casi media hora ―incluido el tiempo de descuento― en la victoria de su equipo frente al FC Barcelona (2-1) el domingo en el Santiago Bernabéu.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha”, señaló la entidad madridista en un comunicado.

El jugador, que sintió molestias durante el choque ante el Barça, estará de baja entre seis y diez semanas, según la prensa española.

Se trata de la misma rodilla en la que sufrió el 5 de octubre una rotura del ligamento cruzado, colateral externo y del tendón poplíteo y que lo mantuvo nueve meses de baja.

Carvajal volvió a pisar el césped en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, pero reapareció en el Clásico tras haberse perdido dos encuentros de LaLiga por una lesión sufrida en la derrota de su equipo ante el Atlético (5-2) en el Metropolitano a finales de septiembre.

Con esta baja, Xabi Alonso solo contará con el inglés Trent Alexander-Arnold, recién recuperado de una lesión, como único lateral derecho, aunque mantiene la opción del uruguayo Fede Valverde.

Tras su triunfo ante el Barcelona, el Real Madrid se afianzó como líder de LaLiga con 27 puntos, cinco más que el Barça, segundo en la tabla.