Xabi Alonso respondió tras candentes declaraciones de Lamine Yamal a pocas horas del clásico Real Madrid vs. Barcelona

Las declaraciones de la estrella del Barcelona han sido bastante cuestionadas.

Redacción Deportes
25 de octubre de 2025, 8:32 p. m.
De izquierda a derecha: Xabi Alonso y Lamine Yamal.
De izquierda a derecha: Xabi Alonso y Lamine Yamal. | Foto: Getty Images

En medio de un evento de la Kings League junto a Ibai Llanos y Gerard Piqué, la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, lanzó una polémica declaraciones contra el Real Madrid, a pocas horas de que se juegue el clásico español.

En medio de su intervención, Yamal comparó a Porcinos, la escuadra del influencer Ibai Llanos, con el club el Real Madrid; “Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé...”.

Contexto: Lamine Yamal calienta el clásico y le cae con todo al Real Madrid: “Roban, se quejan”

Tras lo anterior, quien habló en las últimas horas fue Xabi Alonso, técnico del Real Madrid. Al entrenador del conjunto blanco le consultaron puntualmente por lo dicho por Yamal y prefirió bajarle las revoluciones a las declaraciones del jugador ‘culé’.

Lamine Yamal habló sobre Real Madrid, rival al que enfrentarán este domingo en el clásico
El jugador Lamine Yamal calentó el clásico español. | Foto: Captura Kings League

No voy a entrar. Hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pasa en el campo, de dónde venimos, qué es lo que tenemos por delante mañana en el partido y cómo queremos jugarlo. Eso es lo que más me preocupa y en lo que hemos estado trabajando”, dijo Alonso este sábado en medio de una rueda de prensa.

Sin embargo, los periodistas le volvieron a insistir tras sus diplomáticas respuesta y el entrenador del Real Madrid solo se limitó a decir:

“Es un partido suficientemente importante. Tiene muchos ingredientes para nosotros, para poder jugar bien, para poder disfrutarlo y eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana”, dijo Alonso, bastante esquivo a lo dicho por Yamal.

Contexto: Mbappé vs. Lamine Yamal: ¿una nueva era de los clásicos al estilo Ronaldo vs. Messi? Esto dicen los números

En cuanto al once titular del Real Madrid, el entrenador español no entregó muchas pistas y prefirió referirse a los jugadores que presentan molestias.

“Sí que lo tengo en la cabeza. Entran en la convocatoria, hemos recuperado a casi todos los jugadores que no habían podido estar contra la Juventus y ya mañana lo veréis; Yo parto de la premisa de que casi todos los jugadores que están en la convocatoria pueden ser titulares de inicio. Luego ya es la elección que tenga y lo que necesitemos tácticamente, técnicamente, anímicamente... Pero todo aquel que esté en esta convocatoria puede jugar”, afirmó.

Noticias relacionadas

Real MadridBarcelona Lamine Yamalxabi alonso

