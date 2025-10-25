Xabi Alonso respondió tras candentes declaraciones de Lamine Yamal a pocas horas del clásico Real Madrid vs. Barcelona

En medio de un evento de la Kings League junto a Ibai Llanos y Gerard Piqué, la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, lanzó una polémica declaraciones contra el Real Madrid, a pocas horas de que se juegue el clásico español.

En medio de su intervención, Yamal comparó a Porcinos, la escuadra del influencer Ibai Llanos, con el club el Real Madrid; “Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé...”.

Tras lo anterior, quien habló en las últimas horas fue Xabi Alonso, técnico del Real Madrid. Al entrenador del conjunto blanco le consultaron puntualmente por lo dicho por Yamal y prefirió bajarle las revoluciones a las declaraciones del jugador ‘culé’.

El jugador Lamine Yamal calentó el clásico español. | Foto: Captura Kings League

“No voy a entrar. Hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pasa en el campo, de dónde venimos, qué es lo que tenemos por delante mañana en el partido y cómo queremos jugarlo. Eso es lo que más me preocupa y en lo que hemos estado trabajando”, dijo Alonso este sábado en medio de una rueda de prensa.

Sin embargo, los periodistas le volvieron a insistir tras sus diplomáticas respuesta y el entrenador del Real Madrid solo se limitó a decir:

“Es un partido suficientemente importante. Tiene muchos ingredientes para nosotros, para poder jugar bien, para poder disfrutarlo y eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana”, dijo Alonso, bastante esquivo a lo dicho por Yamal.

En cuanto al once titular del Real Madrid, el entrenador español no entregó muchas pistas y prefirió referirse a los jugadores que presentan molestias.