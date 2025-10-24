Real Madrid vs. Barcelona: hora exacta y canal para ver el clásico de la liga española

Este domingo, 26 de octubre, se disputará una nueva edición del clásico entre Real Madrid y Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu.

El partido está programado para iniciar a las 10:15 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido a través de ESPN. En dispositivos móviles estará disponible con la suscripción a Disney+.

Real Madrid oficia como local y quiere sacudirse de la racha negativa ante su máximo rival. El año pasado perdieron los dos clásicos ligueros, además de la Supercopa de España y la final de la Copa del Rey.

Pero ahora atraviesan por un momento diferente. Xabi Alonso le ha dado otra idea de juego al conjunto merengue y los tiene en la primera posición del campeonato con 24 puntos, dos por encima del Barça.

Bajas y alineaciones probables

Real Madrid contará con una baja sensible por la lesión de Antonio Rüdiger. El austriaco David Alaba está en duda, pero le alcanzaría para entrar en el banquillo de suplentes.

Barcelona, por su parte, cruza los dedos para poder contar con Raphinha. Los que ya están descartados son Robert Lewandowski, Dani Olmo, Joan García y Gavi.

En duda se encuentra el defensor Jules Koundé, además de Raphinha, que esperará hasta última hora para obtener el alta médica.

Se espera que Ferran Torres entre de regreso al once titular, después de haber sido suplente en la goleada contra Olympiacos por Champions League.

Con el panorama actual, las alineaciones probables están conformadas así:

Real Madrid : Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Barcelona: Wojciech Szczęsny; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferrán Torres.

Kylian Mbappe y Lamine Yamal disputando un balón en el clásico Real Madrid vs. Barcelona | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Un clásico por el liderato

El que salga ganador del Bernabéu será líder en la tabla de posiciones de la liga española, lo que pone otro condimento más sobre el campo de juego.

Xabi Alonso palpitó lo que será su primer clásico como DT. “El clásico tiene mucho significado. Sabemos de la trascendencia del partido del domingo, igual es demasiado pronto, pero tiene un peso en el momento importante, es un partido marcado en rojo en el calendario”, indicó.

El estratega vasco conoce todos los detalles y el ambiente en este tipo de partidos, porque el FC Barcelona es el rival al que más se ha enfrentado en su carrera como jugador, con una treintena de enfrentamientos, 20 de ellos defendiendo la camiseta del Real Madrid, 6 veces con la Real Sociedad, 2 con el Liverpool, y otros 2 con el Bayern de Múnich, en una semifinal de Champions.

De esos veinte clásicos que disputó como jugador merengue, Xabi Alonso ganó solo cinco, empató otros seis y perdió en nueve, en un balance muy negativo en el césped que ahora espera mejorar dirigiendo desde el banquillo del 15 veces campeón de Europa.

¿Cuándo es el clásico de Real Madrid vs. Barcelona y a qué hora?