La reacción en ‘El Chiringuito’ al gol de Luis Díaz que condenó al Real Madrid: silencio sepulcral

Uno de los programas más populares de la televisión española hizo acto de presencia en medio del furor que desata Luis Díaz en Europa por el gol que desbarató los planes del Real Madrid en la Champions League. El volante colombiano repitió la dosis en el Allianz Arena y el guajiro resuena en la élite del fútbol mundial. En la ida en el Santiago Bernabéu, Lucho ya había anotado, dejando al merengue contra las cuerdas.

Gol de Luis Díaz al Real Madrid: el guajiro silenció al Santiago Bernabéu en Champions League

Luis Díaz y Bayern Múnich activan la lluvia de memes contra el Real Madrid: las burlas no paran

Y es que Luis Díaz es protagonista de un nuevo descalabro del Real Madrid en la Champions League. El club blanco no pudo pasar de los cuartos de final en parte por la jerarquía del guajiro y la magia en la zona de ataque. Cuando todo estaba encaminado a un empate en los 90 minutos reglamentarios, aparecieron los botines de Lucho para cambiar la historia y nuevamente condenar al monarca de esta competencia.

Cuando más era favorito al título, el Real Madrid tuvo que afrontar el clásico de Europa ante el Bayern Múnich que lo dejó perdedor y ahora ve una temporada que se le va al abismo, pues fue prematuramente eliminado en la Copa del Rey y LaLiga parece que ya es del Barcelona.

Imagen del juego entre Bayern Múnich y Real Madrid, válido por los cuartos de final de la Champions League. Foto: Getty Images

Con el golazo en la vuelta, Lucho Díaz le dio la vuelta al mundo y la prensa especializada en Europa le lanzó sus elogios y le dedicó muy buenas calificaciones, demostrando que el rol del guajiro es cada vez más imprescindible en el ataque del Bayern Múnich.

En España no salen del asombro por el jugador colombiano y el golazo que les condenó. En El Chiringuito, las caras largas no se hicieron esperar, menos el silencio sepulcral y la celebración de los periodistas del Barcelona.

La reacción de ‘El Chiringuito’ al gol de Luis Díaz al Real Madrid

Sus periodistas estuvieron muy atentos en el set al juego que paralizó el mundo. Durante el primer tiempo todo era alegría tras la lluvia de goles que igualó la serie (4-4). Pero al final, la expulsión de Eduardo Camavinga y los goles de Luis Díaz y Michael Olise activaron las caras largas y el silencio con tono de rabia.

😳 ¡Luis Díaz pone por delante en la eliminatoria al Bayern! #UCL



😬 Silencio sepulcral en #ChiringuitoInside (3-3). pic.twitter.com/zUaKzSUiNY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2026

En un video en redes sociales se ve a los panelistas del programa muy desanimados y con rabia tras el gol de Luis Díaz, mientras el narrador relata las emociones de la anotación con tono más reservado. Sorpresa total en el set de El Chiringuito al ver la magia del guajiro en primera plana en el mítico Allianz Arena.