Luis Díaz y Bayern Múnich activan la lluvia de memes contra el Real Madrid: las burlas no paran

Bayern Múnich avanzó a semifinales de la Champions League tras ganar 4-3 en la vuelta de los cuartos de final y así eliminar al Real Madrid, que soñó con la remontada y el pase hasta casi el último minuto. En la agonía, todo se le fue al piso y ya piensa en la próxima temporada. Esto permitió la apertura a la lluvia de memes que no para en las redes sociales.

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Los goles de Luis Díaz (89′) y Michael Olise (90+4′) acabaron con las esperanzas del Real Madrid, que se adelantaron hasta en tres ocasiones en el marcador con un doblete de Arda Güler (1′, 29′) y una diana de Kylian Mbappé (42′). Eso no fue suficiente ante el poderío alemán que se impuso en el Allianz Arena.

Pinche Real Madrid jajajajajajsjs pic.twitter.com/e63oECCTvP — Yatts (@pinkvenom_J) April 15, 2026

Aleksandar Pavlovic (6′) y Harry Kane (38′) fueron los autores de los otros goles del Bayern Múnich, que se impuso 2-1 en la ida en Madrid y ya metía presión en Álvaro Arbeloa, que incluso ya tiene serios candidatos para su reemplazo. Todo esto ha permitido el espacio para los memes, que castigan muy duro al merengue.

Entonces perdió el real Madrid y la vida empezó a sonar así 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/YZCiLzcWjy — Adrián del verde (@adriandelverde1) April 15, 2026

Ahora, los alemanes se medirán en las semifinales al PSG, verdugo del Liverpool, mismo club que dejó a Luis Díaz a cambio de 70 millones de euros y no subirle el salario, en un momento que prefirieron salir al mercado de pases y gastar más de 250 millones de euros en fichajes que hasta el momento no han cumplido con las expectativas.

Another season

Another trophy less for Real Madrid

We go again next season pic.twitter.com/EqUHK3ljXB — Stop That Yamal (@stopthatyamal1) April 15, 2026

“Creemos en nosotros más que nunca”, adelantó el técnico del Bayern, Vincent Kompany, tras el partido en Múnich. En una coyuntura que los tiene a tiro de obtener la Bundesliga y la Copa de Alemania, en lo que sería un tridente para la historia.

Los memes no paran y castigan al Madrid

Real Madrid, que acabó con diez jugadores por la expulsión de Eduardo Camavinga (86′), vio muy cerca otra de sus épicas remontadas en un complicado Allianz Arena, pero volvió a caer en los cuartos de final por segundo año consecutivo.

¿Valió la pena renunciar a tú trabajo sólo para ver el partido del Bayer Munich Vs Real Madrid tranquilo en tú casa? pic.twitter.com/9CJOwa44YI — Tío Fulano (@tiiofulano) April 15, 2026

“Nos habría gustado que nos ganaran de manera diferente a como ha sido, por una expulsión inexplicable”, se quejó el entrenador merengue, Álvaro Arbeloa, sobre la expulsión de Camavinga a raíz de una doble amonestación por retener el balón. Minutos después cayó el golazo de Luis Díaz que cerró la serie.

90 MINUTOS CONTRA EL REAL MADRID SON 5400 SEGUNDOS.



JSKAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/PorKnBCSXG — Pedrito (@pedrocuru) April 15, 2026

Fuera de la Copa del Rey y con LaLiga prácticamente perdida y lista para el FC Barcelona, la Champions era la última bala a la que se aferraba el equipo blanco para no acabar una nueva temporada en blanco. Ya sin nada por qué pelear y ganar, el club ingresa en un momento de reflexión para comenzar un nuevo proceso tras el Mundial 2026.