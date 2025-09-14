Juanes se convirtió en protagonista de una serie de noticias en los medios nacionales, debido al doloroso momento que atraviesa tras perder a su madre, Alicia. El cantante la despidió de manera emotiva, con un mensaje que conmovió a allegados, amigos y familiares.

Sin embargo, unos días después de lo ocurrido, el artista no dudó en volver a pronunciarse, dejando un sentido mensaje a través de redes sociales. El músico abrió su corazón y compartió las emociones que lo invadían escribiendo un texto dedicado a su madre.

De acuerdo con lo que registró Juanes en su cuenta de X, su mamá fue la persona que lo inspiró y lo impulsó a ser el hombre que es actualmente, llenándolo de muchos elementos para salir adelante. Siempre conectaron en vida, logrando un vínculo que lo marcará para siempre.

“A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas…”, escribió al inicio.

“El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo”, agregó.

Juanes, que habló sobre adicción, expuso cómo el vacío que dejaba su madre era imposible de llenar, ya que su imagen y amor eran todo para él. Allí agregó que entendía los procesos y sabía que estaría a su lado de otro modo, buscando acompañarlo.

“A veces siento que, de verdad, se llevó todo. Pero fue, y será, tan eeterna, que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia, pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y más cerca de mí”, comentó.

A sus 85 años, falleció la mamá de Juanes. | Foto: Instagram @juanes

Tras compartir algunas imágenes de su madre, el intérprete de La camisa negra aseguró que sabía que ella se reencontraría con su papá, con su tía y con su hermana, quienes ya habían partido.

“Mi hermana Luz, su hermana Adíela y mi padre Javier ahora pueden abrazarla, y ella está feliz en la paz y el descanso eterno. El duelo es un proceso lleno de puertas que se abren y se cierran, un camino indescifrable que quizá dura toda la vida”.

En medio de su luto, el famoso señaló que seguiría buscando fuerzas para continuar su camino, agradeciendo el respaldo que estaba recibiendo en redes sociales.

“Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia. Y como decía mi mamá… LOS ADORO”, concluyó.