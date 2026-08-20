Fórmula 1 GP de Países Bajos: horarios y canal para ver el retorno del automovilismo mundial

El descanso estival llega a su fin para pilotos y escuderías. El circo de la Fórmula 1 aterriza en el Gran Premio de Países Bajos, con Kimi Antonelli y su Mercedes al frente de la clasificación del Mundial y el ídolo local, Max Verstappen, anunciando su renovación por Red Bull.

El siempre concurrido circuito de Zandvoort acogerá su último GP, que contará con una carrera esprint inaugural, mientras se prevé un clima variable que se suma al resto de incógnitas que reinan en el paddock en el ecuador de la temporada.

El “Ejército Naranja” se congregará por última vez para rugir por su héroe, el neerlandés Max Verstappen, que lucirá un casco especial para la ocasión, inspirado en la famosa cerámica azul de Delft.

‘Mad Max’, a quien los rumores situaban fuera de Red Bull e incluso en una temprana retirada, renovó el jueves su contrato con la escudería austríaca hasta 2030, aclarando su futuro.

“Tenemos a la mejor gente, y estoy emocionado de seguir trabajando con todos para regresar a la cima”, dijo el piloto, citado en un comunicado de Red Bull.

Con su situación contractual aclarada, su objetivo este fin de semana será reconquistar Zandvoort. El cuatro veces campeón del mundo ganó las tres primeras ediciones de su Gran Premio “en casa”, pero ha visto a McLaren triunfar en su propio territorio los dos últimos años.

Pero el gran obstáculo para Verstappen no será ‘a priori’ un monplaza naranja, sino una Estrella Plateada.

Luego de haber pasado por la bandera de cuadros en primera posición en seis ocasiones en la primera mitad de la temporada, el joven de 19 años Kimi Antonelli, de Mercedes, disfruta de una ventaja de 50 puntos sobre su inmediato perseguidor, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari).

El inglés Lando Norris, con su vehículo McLaren. Foto: @F1

Sin embargo, los resultados recientes han demostrado que Mercedes no es invencible y el jefe del equipo, Toto Wolff, admitió que sus rivales estaban recortando distancias.

Hora y canal para ver el Gran Premio de Miami

Viernes 20 de agosto

Práctica #1

05:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (carrera sprint)

09:30 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 21 de agosto

Carrera sprint

04:25 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

09:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 22 de de agosto

Carrera

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.