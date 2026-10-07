El carro usado más vendido de 2026 se consigue desde $13 millones: ¿por qué todos lo buscan?

El mercado automotor no solamente ha tenido grandes números en la venta de vehículos nuevos, sino también en el traspaso de carros usados.

El vehículo eléctrico que sorprendió al mercado y lideró las ventas en Colombia por séptimo mes consecutivo

Según el más reciente informe de Andemos, con corte hasta el mes de julio, en el país se han vendido 598.819 vehículos de segunda mano, representando un crecimiento de 1,6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Dentro de estas cifras, hace presencia un modelo que por varios años ha estado presente en el mercado colombiano y que mantiene su estatus al seguir siendo uno de los preferidos por los usuarios.

Este es el caso del Chevrolet Spark, el cual suma por lo menos 22.840 traspasos entre los meses de enero y julio de 2026, catalogándolo como el carro usado más vendido en el país.

Chevrolet Spark Foto: Getty Images

El modelo cuenta con varias versiones en el mercado, pero el que más ha destacado hasta la fecha ha sido el fabricado en el año 2012, con 2.808 unidades comercializadas

Su precio varía teniendo en cuenta varios factores, entre ellos el año de producción, el kilometraje, las condiciones que presenta, etc. Dentro del mercado es posible observar ventas que comienzan desde los $13 millones de pesos, según páginas diseñadas para la venta de vehículos usados.

La presencia del Chevrolet Spark también va en coyuntura con el impacto que la marca estadounidense tiene en el país, ya que es la primera en el traspaso de carros de segunda mano con una cifra de 147.406, derivando en un aumento del 0,94%.

¿Por qué el Chevrolet Spark destaca tanto en el país?

De acuerdo con Mercado Libre, las razones detrás del éxito del Chevrolet Spark en Colombia se deben a distintas razones. Una de ellas es el ser un carro confiable y fácil de mantener, principalmente por su mecánica sencilla y privada, el cual es ideal para aquellos conductores que buscan un carro sin dolores de cabeza.

Chevrolet Spark Foto: Getty Images

Su consumo de combustible es bajo, presentando cifras que rondan los 55 km/galón en ciudad, y presenta un precio accesible para varios usuarios en la nación.

También es un carro ideal para aquellas personas que están en la búsqueda de su primer vehículo, ya que ofrece varios aspectos como:

Aire acondicionado.

Dirección asistida.

Frenos ABS y doble airbag (en determinadas versiones).

(en determinadas versiones). Radio con conectividad básica.

Un diseño simpático y funcional.

Varios de estos modelos, sobre todo los Spark 2014 hasta los 2018, se mantienen en buen estado mecánico y con bajo kilometraje, elevando su valor de reventa.