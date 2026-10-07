El universo de Roche Bobois: las piezas de diseño francés que marcan tendencia en Colombia

Desde 2013, la tienda de muebles Roche Bobois, especializada en mobiliario francés contemporáneo, marca tendencia en Colombia. Su concepto parte de la herencia de las familias Roche y Chouchan, que establecieron su negocio en el Boulevard de Sébastopol de París en 1960. Hoy, 66 años después, están presentes en 54 países, en donde cada pieza que confeccionan y exhiben refleja ese estilo de vida exclusivo que visualizaron desde el inicio.

A través del arte e inspirada en la tradición artesanal de la ebanistería francesa, la industria, y el uso innovador de materiales, Roche Bobois da vida a la funcionalidad con piezas únicas de lujo pensadas para un uso práctico y enmarcadas en líneas limpias, formas geométricas y volúmenes puros que crean una sensación de ligereza.

La procedencia de cada mueble oscila entre Francia, Italia y Portugal, y en su tienda también se pueden encontrar artículos de iluminación y accesorios para cada espacio del hogar.

Días excepcionales

Cada año, Roche Bobois ofrece dos temporadas de precios especiales en sus colecciones, y este mes llega con su campaña “Los Días Excepcionales”, en la que se podrán encontrar piezas concebidas para la vida moderna y “nuevos clásicos” modernizados, que encajan a la perfección con aquellos clientes que buscan capturar el espíritu de una época sin quedar atrapada en ella.

Boléro, diseño Fabrice Berrux: mesa de comedor sobre marquetería de roble. Foto: Roche Bobois

Piezas ecodiseñadas como sofás, sillones, pufs, mesas de comedor, sillas, camas icónicas, además de lámparas de pie, alfombras y mesitas de noche dan forma a ese estilo de vida francés Roche Bobois: materiales, acabados y colores inéditos reinterpretados, además de un proceso de confección con materiales sostenibles y métodos de fabricación respetuosos con el medio ambiente.

El enfoque de ecodiseño de Roche Bobois hace parte de su estrategia de sostenibilidad y desarrollo de producto. Su propuesta de valor radica en que tanto la estética como la innovación y la responsabilidad ambiental deben formar parte de una misma concepción del diseño.

Entre los criterios para crear mobiliario sustentable resaltan la selección de materiales, fabricación, uso y reciclabilidad. El resultado: piezas confeccionadas con madera certificada, tejidos provenientes de fuentes responsables, formas y volúmenes óptimos para disminuir el impacto del transporte y un análisis profundo de qué ocurrirá con ellos al finalizar su vida útil.

Estos criterios fortalecen el concepto del “arte de vivir francés” como una idea contemporánea en la que creatividad, savoir-faire (saber hacer) y sostenibilidad conviven.

Piezas excepcionales

Entre las piezas más destacadas de “Los Días Excepcionales” este año se encuentra el Bubble Curve: un encantador sofá, de tres o cuatro plazas, redondeado y totalmente capitoné, diseño exclusivo de Sacha Lakic.

Ambre, diseño Sacha Lakic: gran sofá 3 plazas en terciopelo. Foto: Roche Babois

Lakic concibe el mobiliario como una expresión de movimiento y emoción, a través de líneas aerodinámicas, curvas envolventes y una sensibilidad futurista que integra precisión, confort y presencia escultórica que nace de su fascinación por la velocidad, los carros y las motos de lujo. De ahí que Bubble Curve condense este lenguaje creativo.

Al observarlo de cerca, se aprecian formas naturales y minerales; volúmenes enormes, redondeados, acolchados y envolventes. Para realizarlo, Lakic desarrolló textiles elásticos de manera artesanal que fueran capaces de ajustarse a esas curvas complejas que quería recrear, dando vida a una pieza escultórica con el poder de transformar la percepción de una sala o un estar.

Bubble Curve, además, puede convivir con otros elementos de Roche Bobois como una consola y mesa auxiliar o una lámpara de pie.

Otra de las piezas de Lakic que resalta es Speed Up: una mesa de comedor ovalada, de fondo claro y expresivas vetas grises, fabricada en mármol de Carrara Statuarietto brillante, que se complementa con sillas y sillones del mismo autor.

Escale, diseño Philippe Bouix: gran sofá 5 plazas, respaldos de doble profundidad. Foto: Roche Bobois

Siluetas orgánicas

Otra de las piezas destacadas este año es Boléro: una mesa de comedor sobre marquetería de roble y patas chapadas en roble tintado, junto con las sillas Néo y la lámpara de pie Macaron, diseño exclusivo de Alessio Bassan, quien se caracteriza por el manejo de siluetas orgánicas alejadas de lo estrictamente geométrico: una presencia casi escultórica que garantiza un efecto de luz y sombra que aporta volumen y ligereza al espacio en donde conviva.

De esta manera, “Los Días Excepcionales” se convierten en una oportunidad para conocer de cerca el universo creativo de Roche Bobois: una invitación para recorrer ambientes y encontrar piezas capaces de transformar un espacio y llevar a casa una pequeña expresión del French Art de vivre.

*Contenido elaborado con el apoyo de Roche Bobois.