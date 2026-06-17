La madre de Vozinha, portero de Cabo Verde, podrá ver a su hijo en el Mundial, afirma líder demócrata

La madre del portero de Cabo Verde, Josimar “Vozinha” Dias, podrá viajar a Estados Unidos para acompañar a su hijo durante el Mundial y asistir al partido que la selección africana disputará este fin de semana frente a Uruguay.

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El anuncio lo realizó este miércoles el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien informó que la mujer recibirá a tiempo el visado necesario para ingresar al país.

“Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay”, señaló Jeffries en un comunicado publicado en la red social X.

El legislador también indicó que las autoridades eximieron todos los costos asociados al trámite migratorio y que ya se coordinan los preparativos para el reencuentro familiar.

“Se han eximido todos los gastos, de acuerdo con la política oficial. Ya se están organizando los preparativos de viaje para que madre e hijo se reúnan en Miami”, añadió.

La situación salió a la luz después de que Vozinha hablara sobre las dificultades que habían impedido a su madre acompañarlo en el torneo. Tras el empate de Cabo Verde frente a España, donde fue una de las figuras del encuentro, el arquero explicó que los costos del proceso migratorio habían sido un obstáculo.

“Ella no logró estar aquí por la visa… el dinero que tenemos que pagar por la visa”, declaró a los periodistas. “No lo logramos a tiempo, y me gustaría que estuviera aquí”.

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Las declaraciones del guardameta generaron atención mediática y llevaron a que las autoridades estadounidenses evaluaran opciones para facilitar el viaje.

El martes, un funcionario del Departamento de Estado confirmó a CNN que se estaban realizando gestiones para ayudar a la madre del futbolista a trasladarse a Estados Unidos. Asimismo, Jeffries explicó que, tras conocer el caso, contactó al secretario de Estado, Marco Rubio, para solicitar apoyo.

Josimar “Vozinha” Dias, portero de Cabo Verde. Foto: AP Photo/Jacob Kupferman

“Al enterarme de esta situación, hablé con el secretario de Estado Marco Rubio y pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo que estuviera en su mano para garantizar que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde”, afirmó.

Cabo Verde figura entre los países cuyos ciudadanos enfrentan requisitos migratorios adicionales bajo las políticas implementadas por la administración de Donald Trump, incluidas fianzas que pueden alcanzar los 15.000 dólares en determinados casos.

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No obstante, el Departamento de Estado contempla excepciones para familiares directos de jugadores y miembros de las delegaciones que participan en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A sus 40 años, Vozinha atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. El arquero, que juega en la segunda división portuguesa, fue clave en el histórico debut mundialista de Cabo Verde al realizar siete atajadas frente a España y convertirse en una de las figuras de la jornada.