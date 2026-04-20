Sistema financiero en Colombia recibe 98 ciberataques por segundo; Asobancaria pone en alerta grave problema

El sistema bancario colombiano cada vez tiene más retos, debido a los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas que se han creado, a la par de los desafíos macroeconómicos que se han gestado en los últimos años.
De hecho, este sector está en jaque con el Gobierno, luego de que el presidente de la República asegurara que las decisiones del Banco de la República en materia de tasas de interés solo buscaban beneficiar a los actores del sector.
Existe un problema creciente y que puso en alerta Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, durante el foro ‘Panorama Económico y propuestas para el futuro de Colombia’, organizado por el canal Negocios Ditu y que trató varios temas macroeconómicos.
Malagón reveló un dato que alertó a muchos. Aseguró que en Colombia cada segundo, de manera ininterrumpida, recibe 92 ciberataques en su sistema financiero.
“Se necesita una infraestructura desde lo privado para hacerle frente a ello. La estamos desarrollando. Los avances de la delincuencia son tremendos y los nuestros para hacerle frente también. Colombia hoy tiene unos niveles de afectación por cuenta de los ciberataques más bajito que los de América Latina y esto no se soluciona en ausencia del Gobierno”, indicó.
Además de ello, Malagón también se refirió a la incapacidad desde las distintas autoridades para detectar a los criminales, asegurando que la mayoría lo hace desde las cárceles y a través de sim card que no son rastreadas.
“Como no tenemos registro de la SIM, se le puede entregar la SIM a alguien y no se sabe, no hay quien lo registre. Aparte, a nadie se le ha ocurrido bloquear las señales en las cárceles”, indicó el dirigente gremial.
Es importante tener en cuenta que son varias las modalidades y de diversas maneras. Algunos optan por enviar links maliciosos que confunden a usuarios y que provoca un robo de datos y con ello poner en riesgo el patrimonio y la información financiera de los usuarios.