Sistema financiero en Colombia recibe 98 ciberataques por segundo; Asobancaria pone en alerta grave problema

El sistema bancario colombiano cada vez tiene más retos, debido a los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas que se han creado, a la par de los desafíos macroeconómicos que se han gestado en los últimos años.

Alarma por posible filtración de datos de 30.000 clientes de bancos en Colombia, ¿claves en riesgo?

De hecho, este sector está en jaque con el Gobierno, luego de que el presidente de la República asegurara que las decisiones del Banco de la República en materia de tasas de interés solo buscaban beneficiar a los actores del sector.

Existe un problema creciente y que puso en alerta Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, durante el foro ‘Panorama Económico y propuestas para el futuro de Colombia’, organizado por el canal Negocios Ditu y que trató varios temas macroeconómicos.

Esto dice Asobancaria sobre la seguridad financiera. Foto: Composición de SEMANA: con imagen de Getty

Malagón reveló un dato que alertó a muchos. Aseguró que en Colombia cada segundo, de manera ininterrumpida, recibe 92 ciberataques en su sistema financiero.

“Se necesita una infraestructura desde lo privado para hacerle frente a ello. La estamos desarrollando. Los avances de la delincuencia son tremendos y los nuestros para hacerle frente también. Colombia hoy tiene unos niveles de afectación por cuenta de los ciberataques más bajito que los de América Latina y esto no se soluciona en ausencia del Gobierno”, indicó.

“Con la reforma pensional, sea cual sea la decisión de la Corte Constitucional, será necesario volver al Congreso”: Asofondos

Además de ello, Malagón también se refirió a la incapacidad desde las distintas autoridades para detectar a los criminales, asegurando que la mayoría lo hace desde las cárceles y a través de sim card que no son rastreadas.

Jonathan Malagón, Presidente de Asobancaria se refirió a la inseguridad digital. Foto: ASOBANCARIA

“Como no tenemos registro de la SIM, se le puede entregar la SIM a alguien y no se sabe, no hay quien lo registre. Aparte, a nadie se le ha ocurrido bloquear las señales en las cárceles”, indicó el dirigente gremial.

Grupo Energía de Bogotá anunció inicio de actividades exploratorias para eventual listado de acciones de depósito americanas

Es importante tener en cuenta que son varias las modalidades y de diversas maneras. Algunos optan por enviar links maliciosos que confunden a usuarios y que provoca un robo de datos y con ello poner en riesgo el patrimonio y la información financiera de los usuarios.