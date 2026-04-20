Grupo Energía de Bogotá anunció inicio de actividades exploratorias para eventual listado de acciones de depósito americanas

El Grupo de Energía de Bogotá (GEB) anunció en la mañana de este 20 de abril que ha iniciado actividades exploratorias para considerar un eventual listado de acciones de depósito americanas (American Depositary Shares - ADSs) en los Estados Unidos de América, así como el registro correspondiente ante la SEC.

La iniciativa está enmarcada en la evaluación de alternativas para fortalecer su estructura financiera, la ejecución de los planes de crecimiento y habilitar su acceso a mercados internacionales de capitales.

El nuevo anuncio del GEB, que es dirigido por Juan Ricardo Ortega. Foto: GEB / Cortesía EPM

“Esta iniciativa estratégica del GEB buscaría ampliar su base global de accionistas, incrementar la visibilidad de las acciones ordinarias del GEB entre sus inversionistas institucionales, aumentar la liquidez de su acción y continuar desarrollando la estrategia de crecimiento a largo plazo del GEB”, indicó la entidad a través de un comunicado.

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Aseguraron que un eventual listado de los ADS en los EE.UU. y registro ante la SEC estaría sujeto expresamente al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo la obtención de las aprobaciones corporativas pertinentes, y la autorización del registro por parte de la SEC y la bolsa de valores aplicable.

Precisan que enmarcados en este proceso se mantendrá informado al mercado sobre avances en el proceso del potencial listado y registro.

Este proceso se mantendrá informado al mercado sobre avances en el proceso del potencial listado y registro Foto: Getty Images

Aclaran además que el anuncio no constituye una oferta de venta de valores, ni solicitud de una oferta de compra, así mismo, no constituye una oferta, solicitud o venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción.

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“Cualquier oferta, solicitud o venta de valores se realizará de acuerdo con la ley aplicable en la República de Colombia y/o de los Estados Unidos de América, conforme a la Regla 135 de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), según ha sido y sea modificada de tiempo en tiempo”, indica el comunicado.