El 17 de abril de 2026 será día cívico en Colombia, una decisión que aplicará principalmente al sector público y que, además, moverá vencimientos del calendario tributario, según fuentes oficiales.

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¿Por qué el 17 de abril fue declarado día cívico en Colombia?

El 17 de abril de 2026 no será un día cualquiera en Colombia. Aunque no se trata de un festivo tradicional.

La fecha fue declarada como día cívico por el presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 500 de 2024, una medida que tendrá efectos concretos tanto en la jornada laboral como en el calendario tributario del país.

De acuerdo con la información publicada en normativa oficial, el tercer viernes de abril, será considerado un día no hábil para las entidades públicas del orden nacional.

Esto implica que gran parte de la administración pública suspenderá actividades, aunque con excepciones claras: servicios esenciales como salud, seguridad, movilidad y atención de emergencias deberán operar con total normalidad.

Sin embargo, el alcance del día cívico del 17 de abril no es generalizado.

En el sector privado no existe ninguna obligación de suspender labores, por lo que la mayoría de empresas continuará operando con normalidad, salvo decisiones internas de cada empleador.

El día cívico del 17 de abril también modifica los plazos para el pago de impuestos en Colombia. Foto: Foto: Secretaría de Hacienda de Armenia

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Esta iniciativa busca promover la reflexión ciudadana sobre la protección de los recursos naturales y generar espacios de participación en torno a temas ambientales.

Pero más allá de lo simbólico y laboral, el impacto más técnico y menos visible del 17 de abril se sentirá en el calendario tributario.

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), al declararse ese viernes como día no hábil, todos los vencimientos fiscales que coincidan con esa fecha se trasladarán automáticamente al siguiente día hábil, es decir, al lunes 20 de abril.

La medida no se limita a un solo día. Como los plazos tributarios en Colombia se calculan en días hábiles, el ajuste genera un efecto en cadena que corre también los vencimientos posteriores.

Esto obliga a empresas y contribuyentes a revisar cuidadosamente sus fechas de pago y presentación de declaraciones para evitar sanciones.

Entre las obligaciones impactadas están procesos clave como el pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes, la retención en la fuente, la declaración de Presencia Económica Significativa y el Régimen Simple de Tributación, todos administrados por la Dian.

Así, el 17 de abril de 2026 no solo marcará una pausa parcial en el funcionamiento del Estado, sino que también tendrá un impacto directo en la dinámica económica del país.

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Más que un simple día cívico, se trata de una fecha que combina decisiones administrativas, objetivos simbólicos del Gobierno y consecuencias prácticas que alcanzan a miles de contribuyentes en Colombia.