Bogotá

Así podrá recibir con sus vecinos hasta $2.000 millones con el pago de su impuesto predial en Bogotá

Por la celebración de los 100 años de la Secretaría de Hacienda, el distrito realiza esta iniciativa que busca incentivar el pago a tiempo y el aporte voluntario.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

30 de marzo de 2026, 10:30 a. m.
El beneficio puede ser aprovechado por cualquier barrio de Bogotá.
El beneficio puede ser aprovechado por cualquier barrio de Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana
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