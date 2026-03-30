Bogotá
Así podrá recibir con sus vecinos hasta $2.000 millones con el pago de su impuesto predial en Bogotá
Por la celebración de los 100 años de la Secretaría de Hacienda, el distrito realiza esta iniciativa que busca incentivar el pago a tiempo y el aporte voluntario.
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30 de marzo de 2026, 10:30 a. m.
El beneficio puede ser aprovechado por cualquier barrio de Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana
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