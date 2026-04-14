¿Cuáles son las vías en Bogotá que más se inundan cuando llueve?

En la capital colombiana, uno de los temas que más genera preocupación cuando llueve son las inundaciones, pues pueden ocasionar afectaciones importantes en la movilidad, así como daños en los vehículos que transitan por las calles.

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Bogotá ya ha tenido un largo historial de inundaciones que permiten identificar cuáles son los puntos que pueden ser más susceptibles a este tipo de situaciones.

Inundaciones en la ciudad de Bogotá. Foto: Imagen tomada de @haterdeplatanal

¿Cuáles son los puntos que pueden inundarse más fácilmente en Bogotá?

El sector de Meissen, específicamente en la avenida Boyacá con calle 64 sur.

En la avenida 68, a la altura de la carrera 68 con calle 26.

Avenida Las Américas, a la altura de la carrera 50 en el sentido oriente-occidente.

Avenida Caracas con calle 80.

Autopista Norte, entre la calle 195 y la 210.

Calle 13, entre la carrera 134 y 136.

Deprimido de la calle 94.

Diferentes inundaciones cuando llueve fuerte han sido ampliamente difundidas en redes sociales, especialmente en la Autopista Norte, como lo ocurrido el pasado 11 de febrero, en el que las inundaciones encendieron las alarmas y generaron caos vehicular.

También se han registrado casos en el deprimido de la calle 94, como el del 9 de marzo, cuando debido a las lluvias se superó la capacidad hidráulica de las bombas y se generaron inundaciones; en este caso, la situación fue atendida por el Idiger, el Acueducto de Bogotá y los bomberos.

En imágenes | Así quedó el deprimido de la 94 tras el aguacero de la tarde de este lunes, ¿ya está habilitado?

¿Por qué se ocasionan las inundaciones?

En la mayoría de los casos, estas inundaciones responden a obstrucciones en el sistema de alcantarillado, ocasionadas por la acumulación de basuras en las rejillas.

También es importante que los ciudadanos cuiden la ciudad no botando residuos a las calles, ya que esto puede ocasionar este tipo de inconvenientes.

Recomendaciones

Es de vital importancia, antes de salir del hogar, hacer la revisión del pronóstico del clima; de ese modo se puede planificar la jornada y evitar sorpresas con relación al clima.

La inundaciones en la mayoría de los casos se presentan por obstrucción por basura en las alcantarillas. Foto: Redes sociales: W Radio Colombia

Del mismo modo, es importante hacer un plan de recorridos, anticipándose a fuertes lluvias y a sectores susceptibles a inundaciones, pues los vehículos, en medio de una inundación, pueden dañarse gravemente. Cuando el agua ingresa al motor, este se apaga y tiene que ser trasladado en grúa para su reparación.

Para los ciudadanos que se transportan en motocicleta, en medio de un aguacero lo que deben hacer es resguardarse en un lugar seguro, ya que los baches y huecos se tapan con el agua y pueden causar accidentes.