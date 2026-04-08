Tesla entrega menos automóviles de lo esperado en el primer trimestre de 2026

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla entregó unos 358.000 automóviles en el primer trimestre de 2026, una cifra inferior a lo esperado por el mercado, anunció la compañía recientemente.

Entre enero y marzo, Tesla fabricó 408.386 vehículos, lo que representa un aumento de 12,62% en un año.

La empresa de Elon Musk entregó en ese periodo 358.023 vehículos eléctricos, un 6,3% más que en el primer trimestre del año anterior.

El consenso de los analistas de FactSet esperaba 381.000 entregas. La cifra también es menor a lo esperado por los analistas de Tesla, que habían calculado en 365.645 la cantidad de vehículos entregados.

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Tesla atravesó un volátil 2025, en el que sus ventas cayeron durante casi todo el año en medio de una mayor competencia en el sector, así como boicots de los consumidores en rechazo a las posiciones políticas de Musk y su cercanía con el presidente Donald Trump.

Musk dirigió durante los primeros meses de gobierno de Trump la Comisión para la Eficiencia Gubernamental, con la que miles de empleados federales fueron cesados de sus puestos de trabajo.

EL Tesla Model 3 fue anunciado en Colombia en noviembre pasado y ya han comenzado sus entregas en el país. Foto: Getty

¿De cuánto es el IVA si compra un Tesla en Colombia? La verdad sobre los precios y cómo aplicar a beneficios tributarios

Tesla anunció su llegada oficial a Colombia en noviembre de 2025, un hecho que impactó de forma positiva la industria automotriz del país, pues justo cuando se confirmó la noticia, se desarrollaba, en paralelo, el Salón del Automóvil de Bogotá.

Tras años de expectativa, Tesla abrió su configurador y ya permite reservar sus dos modelos más populares en Colombia, el Model 3 y el Model Y; de hecho, las entregas comenzaron en febrero y los registros del RUNT ya muestran un aumento considerable de matrículas de estas marcas.

Cuánto cuesta cargar un Tesla Model 3 al mes vs. echarle gasolina a un Kia K3, el carro más vendido en Colombia en 2025

Aunque el precio anunciado por Tesla para la versión de arranque del Model 3 fue de 109 millones, una semana después la firma ajustó el precio y lo fijó en 114 millones para el Rear-Wheel Drive

La gama completa, según el sitio oficial, contempla:

Model 3 RWD (base): COP $114.990.000

Model 3 Long Range AWD: COP $139.990.000

Model 3 Performance: COP $164.990.000

Model Y RWD: COP $119.990.000

Model Y Long Range AWD: COP $144.990.000

Contrario a lo que muchos creen, estos valores sí incluyen beneficios fiscales, principalmente un IVA reducido del 5 %, gracias al tratamiento tributario que Colombia otorga a los automóviles eléctricos.

Una de las claves para entender esos precios es la forma como se aplica el cobro del IVA a los vehículos eléctricos en el país; a diferencia de países como México o Chile, donde se cobra el IVA completo y aranceles altos, Colombia aplica IVA reducido del 5% para vehículos 100% eléctricos, frente al 19% normal.

Estos incentivos hacen que tenga un impacto directo en el precio y en el bolsillo de quien adquiere uno de estos vehículos.

Adicionalmente, la legislación vigente no permite que el impuesto de vehículos eléctricos supere el 1 % del valor comercial del carro, una reducción significativa frente a los vehículos de combustión, que pueden pagar hasta el 3.5 % en impuesto automotor.

En cuanto a los beneficios tributarios para 2026, los incentivos no terminan con la compra. Si bien muchos consideran el precio final como la principal ventaja, los beneficios tributarios adicionales representan un ahorro valioso para quienes planean financiar o aprovechar oportunidades fiscales:

Exención y reducción de impuestos.

IVA al 5% para carros 100% eléctricos, ya considerado en el precio de Tesla.

Impuesto vehicular reducido al 1% máximo, gracias a la Ley 488 de 1998 y sus enmiendas.

En ciudades como Bogotá, ese ahorro puede ser aún mayor, con descuentos adicionales en el impuesto vehicular por varios años para EV.

En muchas ciudades, los EV están exentos de pico y placa, lo que para un usuario urbano puede representar una reducción de costos y mayor libertad de uso.

Descuento en la revisión técnico-mecánica y en el SOAT, gracias a disposiciones de movilidad sostenible y normativas locales.

*Con información de AFP.