Stephen King se rinde ante el nuevo thriller de acción y suspenso protagonizado por Jason Statham: “Es el antídoto perfecto”

Stephen King es uno de los escritores que ha logrado un gran reconocimiento a nivel mundial gracias a sus historias que combinan fantasía, ciencia ficción y drama. Esta mezcla narrativa permite a los lectores mantenerse siempre a la expectativa y sumergirse en los mundos que construye en cada una de sus obras.

Sus novelas se caracterizan por un estilo de terror psicológico que combina elementos sobrenaturales con retratos profundos de la vida cotidiana. Esta fórmula ha convertido varias de sus historias en clásicos del género, entre ellas El resplandor, It, Misery y la saga de La torre oscura.

Sin embargo, más allá de su papel como escritor, King también se ha destacado por ser un crítico activo del cine. A través de sus análisis suele compartir recomendaciones con sus seguidores en redes sociales. Una de las plataformas que utiliza es Bluesky, donde recientemente elogió una película de acción protagonizada por Jason Statham.

“La nueva película de Jason Statham es fantástica. El antídoto perfecto contra la estupidez de Trump”, escribió en una de sus publicaciones, refiriéndose a la cinta Shelter.

La cinta tuvo su estreno mundial el 20 de enero de 2026 en el Cineworld Leicester Square de Londres y posteriormente llegó a los cines de Estados Unidos el 30 de enero, distribuida por Black Bear Pictures.

La película, dirigida por Ric Roman Waugh y escrita por Ward Parry, está protagonizada por Jason Statham junto a Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy, Naomi Ackie y Daniel Mays. La historia combina suspenso y acción, y se centra en un hombre solitario que rescata a una joven de una tormenta mortal, lo que termina arrastrándolos a ambos a una peligrosa situación.

En medio del caos, el protagonista se ve obligado a salir de su aislamiento y enfrentarse a su turbulento pasado mientras intenta protegerla, iniciando así un tenso viaje de supervivencia y redención.

En cuanto a su disponibilidad, la película ya se encuentra en algunas plataformas de streaming como Prime Video o Apple TV; sin embargo, su acceso todavía no está habilitado en todos los países, como es el caso de Colombia.