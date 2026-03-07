Cultura

Stephen King se rinde ante el nuevo thriller de acción y suspenso protagonizado por Jason Statham: “Es el antídoto perfecto”

El escritor estadounidense expresó su opinión sobre la película a través de sus redes sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
7 de marzo de 2026, 12:18 p. m.
Stephen King y Jason Statham.
Stephen King y Jason Statham. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Stephen King es uno de los escritores que ha logrado un gran reconocimiento a nivel mundial gracias a sus historias que combinan fantasía, ciencia ficción y drama. Esta mezcla narrativa permite a los lectores mantenerse siempre a la expectativa y sumergirse en los mundos que construye en cada una de sus obras.

Sus novelas se caracterizan por un estilo de terror psicológico que combina elementos sobrenaturales con retratos profundos de la vida cotidiana. Esta fórmula ha convertido varias de sus historias en clásicos del género, entre ellas El resplandor, It, Misery y la saga de La torre oscura.

Sin embargo, más allá de su papel como escritor, King también se ha destacado por ser un crítico activo del cine. A través de sus análisis suele compartir recomendaciones con sus seguidores en redes sociales. Una de las plataformas que utiliza es Bluesky, donde recientemente elogió una película de acción protagonizada por Jason Statham.

El reparto está encabezado por el actor británico Jason Statham, conocido por sus papeles en películas de acción.
El reparto está encabezado por el actor británico Jason Statham, conocido por sus papeles en películas de acción. Foto: Jeff Spicer/Getty Images

“La nueva película de Jason Statham es fantástica. El antídoto perfecto contra la estupidez de Trump”, escribió en una de sus publicaciones, refiriéndose a la cinta Shelter.

Arcadia

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?

Cine

Más allá de las estrellas: Mario regresa al cine con una odisea espacial sin precedentes

Cine

Manual para ninjas, la primera producción original y colombiana de la plataforma Ditu

Arcadia

Sobre ‘Los domingos’, ganadora del Goya, y por qué el cine de Alauda Ruiz de Azúa atrae tanto consenso

Cine

Cineasta colombiana fue reconocida por el festival de cine de Salem, Massachussets

Cine

Estreno de ‘Hoppers: Operación Castor’: fecha, tráiler y de qué trata la nueva joya de Disney y Pixar

Cine

Hollman Morris habla del debut de Petro como actor en la película ‘Padilla’, protagonizada por Cuba Gooding Jr.: “Me van a caer rayos y centellas”

Televisión

Estrenos que llegarán a Netflix en la segunda semana de marzo: películas y documentales disponibles del lunes 9 al domingo 15

Televisión

‘Ruta de escape’: la joya técnica de Bart Layton que redefine el suspenso en el cine y paraliza con giros en la trama

Televisión

¿Por qué todos hablan sobre esta película? El fenómeno de ciencia ficción que arrasó en nominaciones ya está en HBO Max

Estrenos que llegarán a Netflix en la segunda semana de marzo: películas y documentales disponibles del lunes 9 al domingo 15

La cinta tuvo su estreno mundial el 20 de enero de 2026 en el Cineworld Leicester Square de Londres y posteriormente llegó a los cines de Estados Unidos el 30 de enero, distribuida por Black Bear Pictures.

La película, dirigida por Ric Roman Waugh y escrita por Ward Parry, está protagonizada por Jason Statham junto a Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy, Naomi Ackie y Daniel Mays. La historia combina suspenso y acción, y se centra en un hombre solitario que rescata a una joven de una tormenta mortal, lo que termina arrastrándolos a ambos a una peligrosa situación.

Stephen King también se ha destacado por compartir sus opiniones sobre el cine y las series.
Stephen King también se ha destacado por compartir sus opiniones sobre el cine y las series. Foto: Tomado de Bluesky @stephenking.bsky.social

En medio del caos, el protagonista se ve obligado a salir de su aislamiento y enfrentarse a su turbulento pasado mientras intenta protegerla, iniciando así un tenso viaje de supervivencia y redención.

En cuanto a su disponibilidad, la película ya se encuentra en algunas plataformas de streaming como Prime Video o Apple TV; sin embargo, su acceso todavía no está habilitado en todos los países, como es el caso de Colombia.

Más de Cine

Las predicciones Arcadia 2026.

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?

Super Mario Galaxy: la película

Más allá de las estrellas: Mario regresa al cine con una odisea espacial sin precedentes

Manual para ninjas

Manual para ninjas, la primera producción original y colombiana de la plataforma Ditu

Fotograma de 'Los domingos'. BTEAM Pictures

Sobre ‘Los domingos’, ganadora del Goya, y por qué el cine de Alauda Ruiz de Azúa atrae tanto consenso

Cortometraje documental Barriga Llena, Corazón Contento

Cineasta colombiana fue reconocida por el festival de cine de Salem, Massachussets

'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar

Estreno de ‘Hoppers: Operación Castor’: fecha, tráiler y de qué trata la nueva joya de Disney y Pixar

De izquierda a derecha, Hollman Morris, gerente de RTVC, y el presidente, Gustavo Petro, el 15 de septiembre de 2025, en Bogotá

Hollman Morris habla del debut de Petro como actor en la película ‘Padilla’, protagonizada por Cuba Gooding Jr.: “Me van a caer rayos y centellas”

Cuba Gooding Jr., actor estadounidense. En la imagen del centro acompañado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante el rodaje de la película sobre el almirante José Prudencio Padilla

Abusos, alcohol: el pasado oscuro de Cuba Gooding Jr., protagonista de la película sobre el almirante Padilla, en la que actuará Petro

En el documental 'La vecina perfecta' se habla del miedo, los prejuicios y la Ley de Defensa Propia. Yas cámaras policiales revelan cómo un problema entre vecinos da un giro fatal.

Cine político: los documentales nominados al Óscar diseccionan problemas sociales de Estados Unidos

Noticias Destacadas