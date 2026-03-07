Series

Estrenos que llegarán a Netflix en la segunda semana de marzo: películas y documentales disponibles del lunes 9 al domingo 15

Estas producciones llegan con el ánimo de entretener a los suscriptores.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

7 de marzo de 2026, 9:45 a. m.
Estrenos en Netflix en la segunda semana de marzo de 2026.
Estrenos en Netflix en la segunda semana de marzo de 2026.

La segunda semana de marzo llega con novedades en el catálogo de Netflix. Entre el 9 y el 15 del mes, la plataforma comenzará a sumar nuevas producciones que ampliarán la oferta disponible para sus suscriptores.

¿Qué películas nominadas a los Premios Óscar están en Netflix? Vea el listado oficial

Durante esos días irán apareciendo distintas series, realities y películas en una programación pensada para ofrecer más opciones y atraer a diferentes tipos de público.

Con estos lanzamientos, el servicio de streaming le da impulso al inicio del tercer mes del año con una cartelera renovada en su primera mitad, apostando otra vez por la diversidad de contenidos como estrategia para mantener y sumar audiencia.

Estrenos en Netflix para este lunes 2 de marzo de 2026
Estrenos en Netflix para esta nueva semana Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Estrenos de Netflix en la semana del 9 al 15 de marzo de 2026

Sesame Street: Plaza Sésamo (9 de marzo)

¡Llegaron los días soleados! Esta serie de 'Plaza Sésamo’ renovada presenta personajes que te encantan, segmentos favoritos de los fans y nuevas formas de jugar.

Televisión

La miniserie de Netflix que arrasa con más de 80 millones de vistas y se puede maratonear en pocas horas

Arcadia

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?

Arcadia

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

Televisión

‘The Bear’: la exitosa serie con Jeremy Allen White terminará en la quinta temporada

Televisión

Cinco series animadas de HBO Max para que niños vean y disfruten en el Día de la Mujer

Televisión

Mucho más que superhéroes: el teaser de ‘Linternas’ confirma el thriller policial más ambicioso de HBO Max

Televisión

Ben Affleck se une a Netflix: el gigante adquiere su startup de IA

Televisión

Conflicto entre Israel e Irán: cuatro películas y series que explican la guerra

Televisión

Los imperdibles de HBO en la primera semana de marzo: series, películas y documentales que estrena la plataforma

Televisión

‘Euphoria’ temporada 3: HBO confirma fecha de estreno oficial y el esperado regreso del fallecido Eric Dane

One Piece (10 de marzo)

Con su sombrero de paja y su cariopinto equipo, el joven pirata Monkey D. Luffy se embarca en un viaje épico en busca de un tesoro en esta adaptación de acción real del popular manga.

YouTube video cHGa7nwQbn0 thumbnail

Derrick Stroup: nostalgic (10 de marzo)

Derrick Stroup regresa a los años 90 con un conjunto nostálgico sobre los rituales de la infancia, la vida antes de internet y por qué los cigarrillos deberían volver.

La edad del amor (11 de marzo)

La edad se olvida cuando lo solteros buscan a su alma gemela en esta serie de citas. ¿Es el amor realmente eterno, o los años se interpondrán entre ellos?

YouTube video 2rTG5t_2ZyY thumbnail

Louis Theroux: dentro de la machosfera (11 de marzo)

Con un acceso poco común y sin restricciones, el aclamado documentalista investiga una red ultramasculina en crecimiento y sus controvertidos influencers.

El amor es ciego: el reencuentro (11 de marzo)

Después de las bodas, el Pod Squad de Love is Blind: Ohiocomparte estados de relación y recibos en este especial de reunión revelador.

YouTube video MBnZmtXedKg thumbnail

Un lugar para soñar (12 de marzo)

En busca de un nuevo comienzo, una enfermera se muda de Los Ángeles a un pueblo remoto del norte de California y se sorprende por lo que encuentra (y con quiénes) se encuentra.

El amor es ciego: Suecia (12 de marzo)

El singular experimento de citas llega a Suecia donde los solteros locales buscan el amor verdadero y se proponen matrimonio, todo antes de verse en persona.

YouTube video akyrnLvC3m0 thumbnail

Un destino en Corea (12 de marzo)

Una mujer de un pequeño pueblo de Tamil Nadu se muda a Corea del Sur, un lugar con el que siempre soñó, pero lucha por encontrar su lugar en una tierra extranjera.

Seducción fatal (13 de marzo)

Una profesora casada se ve envuelta en un apasionado romance con un hombre más joven que descubre un camino de tragedia y traición por parte de aquellos más cercanos a ella.

YouTube video 6Dpi7CZHY84 thumbnail

Esa noche (13 de marzo)

Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve envuelta en un asesinato durante una escapada a una isla, sus hermanas acuden en su ayuda. Pero solo empeoran las cosas.

Dinastía: Los Murdoch (13 de marzo)

En esta apasionante serie documental, los hijos de Rupert Murdoch se enfrentan en una feroz batalla por la sucesión para controlar su vasto imperio mediático.

YouTube video a4BaDLZjE2c thumbnail

