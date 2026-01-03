Series

Estrenos que aterrizan en Netflix la primera semana de enero de 2026; la plataforma inicia con una gran variedad

El gigante de streaming renueva su catálogo con una gran variedad de producciones.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

3 de enero de 2026, 6:56 p. m.
Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de enero de 2026.

El año 2026 dio inicio y con él, el gigante del streaming, Netflix, actualizó su catálogo con las producciones que brindarán una gran variedad a sus usuarios.

Producciones deportivas de boxeo, animados, documentales, shows de comedia, realities y películas llegan a la plataforma para renovar su parrilla y así permitir que las personas disfruten frente al televisor con los estrenos de la primera semana de enero, comprendida entre el cinco y el nueve del mismo mes.

Estrenos de Netflix en la semana del cinco al nueve de enero de 2026

  • Raw (5 de enero)

En esta innovadora serie de la WWE, las Superestrellas llenan el ring de acción, drama y acrobacias inigualables cada semana.

YouTube video Yb6Xjez65II thumbnail
  • Horizontes Pokémon (Temporada 3): Esperanza ascendente

Un año después de lo ocurrido en Laqua, Liko y Rod (junto con Doti y Ult) investigan una misteriosa niebla rosa que afecta a Pokémon de todas las regiones.

YouTube video pGwGmL51JwI thumbnail
  • WWE NXT (6 de enero)

Los mejores competidores de la nueva generación se enfrentan para dejar su marca entre las Superestrellas del entretenimiento deportivo.

YouTube video jsqPT4JBqfM thumbnail
  • Sin cerrojos: un experimento carcelario (7 de enero)

En este revelador reality, el sheriff de una unidad penitenciaria lleva a cabo un osado experimento social: darles más autonomía a los reclusos.

YouTube video UxOdrBoYzKg thumbnail
  • Marcello Hernández: American Boy (7 de enero)

Las competencias de baile familiares, las enseñanzas de su madre... En su primer especial de Netflix, Marcello Hernández comparte sus raíces latinas.

  • El amor es ciego: Alemania (8 de enero)

En la edición alemana del icónico experimento de citas, solteros y solteras buscan el amor verdadero y un compromiso para toda la vida... antes de conocerse cara a cara.

YouTube video U9MnGYDbhtU thumbnail
  • Él y ella (8 de enero)

Un detectivo y una periodista que están casados (pero distanciados) compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso.

YouTube video NiBTfL14wos thumbnail
  • Machos Alfa (9 de enero)

Pedro, Luis, Raúl y Santi son cuatro amigos que se sienten perdidos en la nueva era del empoderamiento femenino y que luchan por adaptarse, cada uno a su propia (y caótica) manera.

YouTube video seSA6OzeNpA thumbnail
  • Fabrizio Corona: yo soy la noticia (9 de enero)

Esta serie documental explora la vida y la carrera del rey de los paparazis, Fabrizio Corona, y los escándalos y cambios sociales de la historia italiana reciente.

YouTube video mXN8vAx8-40 thumbnail
  • Gente que co
  • nocemos en vacaciones (9 de enero)

Poppy es espontánea. Alex necesita un plan para todo. Tras años de viajar juntos, estos amigos muy distintos entre sí se preguntan si podría ser la pareja perfecta.

YouTube video cGuhRj7zE2c thumbnail

