Si tiene alguno de estos contenidos en su celular, bórrelos de inmediato porque podría ser víctima de un peligroso fraude o estafa

Para nadie es un secreto que el celular se ha convertido en una especie de nube personal donde los usuarios almacenan fotos, videos, contraseñas, documentos, correos electrónicos y mucho más. Esto les permite facilitar sus actividades diarias, tanto en el trabajo como en el estudio o la vida personal. Sin embargo, no toda la información es adecuada para guardarse allí, ya que podría representar un riesgo.

Alerta por sofisticada modalidad de estafa que vacía cuentas bancarias tras hacer clic en este enlace que llega por mensaje

Hoy en día, con el avance de la tecnología, los ciberdelincuentes cuentan con múltiples herramientas para ejecutar ataques informáticos sin ser detectados. Existen métodos que les permiten camuflarse, modificar su voz o apariencia e incluso suplantar la identidad de entidades reconocidas, con el fin de hacer más efectivos sus engaños.

En este contexto, es fundamental saber que hay ciertos datos que nunca deberían almacenarse en el celular por razones de seguridad y privacidad. Esta precaución puede marcar la diferencia en caso de pérdida, robo o acceso no autorizado al dispositivo, evitando poner en riesgo no solo al usuario, sino también a sus familiares y personas cercanas.

En primer lugar, de acuerdo con el medio Computer Hoy, no es recomendable guardar fotos de documentos de identidad o del pasaporte. Aunque puede parecer práctico, si alguien accede a estas imágenes podría utilizarlas para cometer fraudes que afecten la seguridad y las finanzas del usuario. Por ello, es mejor pensarlo dos veces y optar por alternativas más seguras.

Desde realizar pagos hasta almacenar documentos importantes, muchas personas confían en su celular para gestionar información personal. Foto: Getty Images

Tampoco es conveniente almacenar listas de contraseñas en el dispositivo, dado que esto facilita el acceso a cuentas personales en caso de robo o hackeo. En su lugar, se recomienda utilizar claves seguras y gestores de contraseñas confiables.

Asimismo, guardar la dirección de residencia puede representar un riesgo porque esta información podría ser utilizada por delincuentes para ubicar al usuario, poniendo en peligro su hogar y su familia.

Otro aspecto a tener en cuenta es la forma en que se guardan los contactos. Usar nombres como “mamá” o “papá” puede facilitar fraudes o suplantaciones de identidad. Lo ideal es emplear nombres más discretos y evitar incluir datos personales sensibles.

Finalmente, almacenar números de cuentas bancarias y PIN en el celular pone en riesgo la seguridad financiera, especialmente en caso de pérdida o robo del dispositivo. Estos datos son fundamentales para proteger las tarjetas, por lo que no se recomienda guardarlos. En su lugar, es preferible memorizarlos o utilizar aplicaciones seguras de gestión de contraseñas.

Uno de los principales peligros es el robo o la pérdida del equipo. Foto: Getty Images

Aunque el celular facilita muchas tareas cotidianas, también puede convertirse en una puerta de acceso a información privada si no se utiliza con precaución. Proteger los datos personales no solo depende de la tecnología, sino también de los hábitos digitales de cada usuario.

Por ello, es fundamental activar medidas de seguridad como el bloqueo con huella o reconocimiento facial, mantener el sistema actualizado y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.