Nequi lanzó herramienta clave para quienes se equivocan mandando plata a otros números: así funciona

Nequi es una de las billeteras digitales más importantes del país y que es líder en esta industria. Ha cautivado a muchos gracias a su modelo de cero cuotas de manejo, facilidad de uso desde el celular y el respaldo de Bancolombia. Con más de 20 millones de usuarios en 2024, facilita transferencias gratuitas, pagos QR y la inclusión financiera de pequeños emprendedores.

Aunque la billetera facilita las transacciones y con ello la vida de muchos a diario, lo cierto es que también cuenta con algunos errores de los que muchos no se salvan. Uno de los que se ha hecho más común es cuando alguien transfiere por error dinero a otra cuenta. Esto ha sucedido en varios escenarios y por ello la plataforma ha ido afinando sus herramientas para tratar de evitar a toda costa que esto suceda.

Esta es la opción para poder pedir su dinero de regreso si lo envía mal por Nequi. Foto: SEMANA

Inicialmente, la plataforma introdujo una ventana de confirmación, que se despliega luego de que el usuario intenta hacer un envío de dinero. Esta muestra el nombre del usuario de destino y una confirmación.

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Ahora, la plataforma implementó una nueva herramienta en caso de que un usuario envíe dinero por error. Se trata de la función que permite solicitar el dinero de regreso. Ahora la persona encontrará un botón “¿Algún problema con este movimiento?’, en la ventana de comprobante del envío.

Deben hacer clic en este botón y luego se desplegara una ventana en la que salen tres botones. Debe seleccionar la opción “enviaste a un número equivocado o persona incorrecta”.

La plataforma permite ahora pedir el dinero de regreso si lo envió mal. Foto: SEMANA - Nequi

Luego de ello se le enviará una notificación al receptor, solicitando la devolución del dinero. Sin embargo, tenga en cuenta que la plataforma no puede debitar el dinero de manera automática, pues la ley no lo permite.

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Siempre es importante que verifique los datos antes de hacer los envíos, pues luego de que el dinero se debite, será muy complicado que este regrese, si no es por la voluntad del remitente.

Nequi lanzó varias herramientas. Foto: Cortesía Nequi