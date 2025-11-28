Colombia es un país que se caracteriza por su gran oferta en playa, con islas y destinos que vale la pena conocer y disfrutar en unas vacaciones para vivir momentos y experiencias diferentes. Gracias a sus costas Caribe y Pacífica, hay playas de arena dorada, blanca y también negra.

Para la temporada de vacaciones muchas personas quieren encontrar destinos que les permitan alejarse del bullicio y descansar sin mayores preocupaciones y si lo que se busca es disfrutar de brisa y mar, hay algunas playas que vale la pena visitar, aunque es de aclarar que no son los únicos.

Tierra Bomba

Una de ellas se ubica muy cerca de Cartagena, a solo 10 minutos en lancha. Se caracteriza por ser una isla tranquila, con playas de arena blanca y aguas azules. Este lugar es considerado como un sitio turístico emergente, ideal para escapar del bullicio de la ciudad y de los sitios más concurridos.

Tierra Bomba es una isla para disfrutar muy cerca de Cartagena. | Foto: Getty Images

Es considerada un pequeño paraíso con una gran variedad de opciones turísticas y de entretenimiento, ideales para disfrutar de un momento de relajación, descanso, actividad física o enriquecimiento cultural, en medio de un ambiente tranquilo, según el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Playa El Francés

En el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre, se encuentran una serie de playas que vale la pena conocer. Son lugares tranquilos donde el mar es poco profundo y se tiene un contacto directo con la naturaleza. Una de ellas es El Francés, cuyas aguas son de color azul turquesa, rodeada de una vegetación nativa, elementos perfectos para brindarle al turista una experiencia inolvidable.

El portal Golfo de Morrosquillo indica que esta playa es un verdadero tesoro de la naturaleza, que cautiva con su incomparable belleza, ya que ofrece un ambiente mágico y único, pero, además, muy tranquilo.

En Colombia hay diversidad de playas de arena blanca para disfrutar. | Foto: Getty Images

Está a 20 minutos del pueblo de Tolú y hasta allí es posible llegar en mototaxi. Allí los turistas pueden realizar actividades acuáticas como el buceo.

Playa Los Holandeses

Cuando se piensa en La Guajira se escucha hablar de Palomino, el Cabo de la Vela y Mayapo, pero en este departamento hay una playa poco conocida, que no es tan concurrida y se consolida como una buena alternativa para pasar unos días de descanso.

Se trata de los Holandeses, que es considerada un paraíso tropical en donde sus visitantes pueden desarrollar distintos planes, desde disfrutar del sol y el mar, hasta explorar los lindos paisajes y las tradiciones locales.