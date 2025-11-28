Suscribirse

Turismo

Tres playas colombianas tranquilas y no muy conocidas, perfectas para visitar en estas vacaciones y desconectarse del día a día

Estos paradisíacos lugares son ideales para pasar días de descanso.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
28 de noviembre de 2025, 10:39 p. m.
Viaje a la isla de Tierra Bomba, una joya natural única y llena de bondades que promete una experiencia fascinante, ¿dónde se encuentra?
Esta playa está ubicada muy cerca de Cartagena. | Foto: Cortesía - ProColombia

Colombia es un país que se caracteriza por su gran oferta en playa, con islas y destinos que vale la pena conocer y disfrutar en unas vacaciones para vivir momentos y experiencias diferentes. Gracias a sus costas Caribe y Pacífica, hay playas de arena dorada, blanca y también negra.

Para la temporada de vacaciones muchas personas quieren encontrar destinos que les permitan alejarse del bullicio y descansar sin mayores preocupaciones y si lo que se busca es disfrutar de brisa y mar, hay algunas playas que vale la pena visitar, aunque es de aclarar que no son los únicos.

Contexto: A dos horas de Cartagena, el pequeño paraíso con playas de arena blanca para vivir una experiencia única

Tierra Bomba

Una de ellas se ubica muy cerca de Cartagena, a solo 10 minutos en lancha. Se caracteriza por ser una isla tranquila, con playas de arena blanca y aguas azules. Este lugar es considerado como un sitio turístico emergente, ideal para escapar del bullicio de la ciudad y de los sitios más concurridos.

Isla Tierra Bomba
Tierra Bomba es una isla para disfrutar muy cerca de Cartagena. | Foto: Getty Images

Es considerada un pequeño paraíso con una gran variedad de opciones turísticas y de entretenimiento, ideales para disfrutar de un momento de relajación, descanso, actividad física o enriquecimiento cultural, en medio de un ambiente tranquilo, según el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Playa El Francés

En el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre, se encuentran una serie de playas que vale la pena conocer. Son lugares tranquilos donde el mar es poco profundo y se tiene un contacto directo con la naturaleza. Una de ellas es El Francés, cuyas aguas son de color azul turquesa, rodeada de una vegetación nativa, elementos perfectos para brindarle al turista una experiencia inolvidable.

Contexto: Así es la playa que atrae a navegantes de todo el mundo; un mágico destino de arena blanca a 45 minutos de Barranquilla

El portal Golfo de Morrosquillo indica que esta playa es un verdadero tesoro de la naturaleza, que cautiva con su incomparable belleza, ya que ofrece un ambiente mágico y único, pero, además, muy tranquilo.

Playa de arena blanca
En Colombia hay diversidad de playas de arena blanca para disfrutar. | Foto: Getty Images

Está a 20 minutos del pueblo de Tolú y hasta allí es posible llegar en mototaxi. Allí los turistas pueden realizar actividades acuáticas como el buceo.

Playa Los Holandeses

Cuando se piensa en La Guajira se escucha hablar de Palomino, el Cabo de la Vela y Mayapo, pero en este departamento hay una playa poco conocida, que no es tan concurrida y se consolida como una buena alternativa para pasar unos días de descanso.

Se trata de los Holandeses, que es considerada un paraíso tropical en donde sus visitantes pueden desarrollar distintos planes, desde disfrutar del sol y el mar, hasta explorar los lindos paisajes y las tradiciones locales.

Este lugar se caracteriza por la arena blanca, con aguas tranquilas y cristalinas que la convierten en un lugar perfecto para pasar días tranquilos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Trump decide otorgarle el perdón a un expresidente de Latinoamérica, tras ser condenado por narcotráfico

2. El jugador que está cotizado en cinco millones de dólares y podría llegar a Millonarios

3. Gustavo Petro dio inesperada respuesta sobre si Nicolás Maduro debería ser juzgado: “Como cualquiera de nosotros”

4. Así fue el rescate de los nueve mineros secuestrados por disidencias en Huila: tenían cadenas en cuello, manos y pies

5. Atlético Nacional, cerca de asegurar a un jugador extranjero para 2026: negocio resuena en México

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoViajesPlayas de Colombiavacaciones

Noticias Destacadas

Viaje a la isla de Tierra Bomba, una joya natural única y llena de bondades que promete una experiencia fascinante, ¿dónde se encuentra?

Tres playas colombianas tranquilas y no muy conocidas, perfectas para visitar en estas vacaciones y desconectarse del día a día

Redacción Turismo
Villa De Leyva

¿Planea ir a Villa de Leyva? Tres pueblos cercanos para complementar su experiencia de viaje por Boyacá; son imperdibles

Redacción Turismo
Necocli, Antioquia

Tres de los municipios más antiguos de Antioquia, destinos que cautivan con su riqueza natural y diversidad de atractivos

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.