Misteriosa y trágica muerte de mochilero argentino en Colombia: su cadáver fue hallado en un río de Piedecuesta, Santander

Un verdadero misterio rodea la trágica muerte de Ángel Luciano Morales, un mochilero oriundo de Garay, una pequeña población de la provincia de Córdoba, en Argentina.

El cuerpo de Lucho, como le decían sus seres queridos, fue hallado en la mañana del 11 de enero en medio del rocoso lecho del río de Oro, en Piedecuesta, un municipio del área metropolitana de Bucaramanga, en el oriente de Colombia.

“Atendiendo el llamado oportuno de la comunidad y en articulación con las autoridades, la Defensa Civil Junta #Piedecuesta participó en un operativo de recuperación del cuerpo del señor Ángel Luciano Morales, de nacionalidad argentina y quien residía en el municipio de Piedecuesta, hallado en el Río de Oro a la altura del barrio Hoyo Grande”, informó entonces la Defensa Civil, organismo de socorro de esa localidad.

Recuperación de cadáver de Lucho, mochilero argentino muerto en Piedecuesta, Santander. Foto: Defensa Civil

“El cuerpo fue recuperado y entregado a las autoridades correspondientes para que se realizara el debido proceso, conforme a los protocolos establecidos”, indicó la fuente.

Las causas de la muerte de Lucho no son claras, sin embargo, con el paso de las horas van apareciendo pistas que permitirán a las autoridades aclarar qué le sucedió. Por ejemplo, el diario local Vanguardia señaló que el cadáver fue hallado desnudo en el río, pero que no presentaba lesiones de arma de fuego ni de arma cortopunzante visibles.

Y es clave un comentario de una usuaria en Facebook, en la publicación de una hermana de Lucho, que señaló que días antes se había accidentado y, tras ser atendido en una clínica, había sido dado de alta.

“Hola, estoy en Piedecuesta, lo había visto seguido en el parque de las hermanas, supe que lo accidentaron hace 3 días y lo llevaron a la clínica y ayer ya apareció en el río”, escribió la internauta.

Por ahora, su familia trata de adelantar los trámites para la repatriación de Lucho, un mochilero cuya muerte despertó solidaridad, indignación y hasta preocupación entre quienes se aventuran a los viajes en esa modalidad.

“Mi amigo Luchito, lo que te voy a extrañar, mi loco. De las personas más buenas que la vida me dio el placer de conocer. Gracias por tu amistad, amigo; siempre te voy a llevar en mis pensamientos”, escribió Lucas Carballo en Facebook.