Santander

Misteriosa y trágica muerte de mochilero argentino en Colombia: su cadáver fue hallado en un río de Piedecuesta, Santander

El joven fue identificado como Ángel Luciano Morales, sus seres queridos le decían Lucho.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 10:39 a. m.
Ángel Luciano Morales, mochilero argentino muerto en Piedecuesta, Santander.
Ángel Luciano Morales, mochilero argentino muerto en Piedecuesta, Santander. Foto: Redes sociales

Un verdadero misterio rodea la trágica muerte de Ángel Luciano Morales, un mochilero oriundo de Garay, una pequeña población de la provincia de Córdoba, en Argentina.

El cuerpo de Lucho, como le decían sus seres queridos, fue hallado en la mañana del 11 de enero en medio del rocoso lecho del río de Oro, en Piedecuesta, un municipio del área metropolitana de Bucaramanga, en el oriente de Colombia.

Grave accidente tras presunto robo en la avenida 68 de Bogotá deja tres muertos en choque múltiple; uno sería el delincuente

“Atendiendo el llamado oportuno de la comunidad y en articulación con las autoridades, la Defensa Civil Junta #Piedecuesta participó en un operativo de recuperación del cuerpo del señor Ángel Luciano Morales, de nacionalidad argentina y quien residía en el municipio de Piedecuesta, hallado en el Río de Oro a la altura del barrio Hoyo Grande”, informó entonces la Defensa Civil, organismo de socorro de esa localidad.

Recuperación de cadáver de Lucho, mochilero argentino muerto en Piedecuesta, Santander.
Recuperación de cadáver de Lucho, mochilero argentino muerto en Piedecuesta, Santander. Foto: Defensa Civil

“El cuerpo fue recuperado y entregado a las autoridades correspondientes para que se realizara el debido proceso, conforme a los protocolos establecidos”, indicó la fuente.

Bucaramanga

Conocido cantante de cumbias atacó con cuchillo por segunda vez a su expareja en Bucaramanga

Nación

Temblor en la tarde de este lunes 5 de enero en Colombia: este fue el epicentro y magnitud

Bucaramanga

Procuraduría detecta 14 presuntas irregularidades en el peaje La Punta, en Santander, y abre investigación disciplinaria

Nación

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Bucaramanga

Hombre salió de misa de aguinaldos y murió tras fatal accidente en Santander

Bucaramanga

La grave denuncia de un exconcejal de Bucaramanga contra unos presuntos negocios turbios en el tránsito de Girón

Bucaramanga

Copetrán revela hipótesis y la identidad de la persona que murió en accidente de bus que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca

Bucaramanga

Temor en Piedecuesta, Santander, por instalación de una bandera del ELN; esto se sabe

Nación

Mensajero fue asesinado en Santander y le dejaron macabra carta con amenazante mensaje

Bucaramanga

Tribunal Administrativo anula elección de Óscar Santos, alcalde de Piedecuesta, Santander

Las causas de la muerte de Lucho no son claras, sin embargo, con el paso de las horas van apareciendo pistas que permitirán a las autoridades aclarar qué le sucedió. Por ejemplo, el diario local Vanguardia señaló que el cadáver fue hallado desnudo en el río, pero que no presentaba lesiones de arma de fuego ni de arma cortopunzante visibles.

Y es clave un comentario de una usuaria en Facebook, en la publicación de una hermana de Lucho, que señaló que días antes se había accidentado y, tras ser atendido en una clínica, había sido dado de alta.

Grave accidente tras presunto robo en la avenida 68 de Bogotá deja tres muertos en choque múltiple; uno sería el delincuente

“Hola, estoy en Piedecuesta, lo había visto seguido en el parque de las hermanas, supe que lo accidentaron hace 3 días y lo llevaron a la clínica y ayer ya apareció en el río”, escribió la internauta.

Por ahora, su familia trata de adelantar los trámites para la repatriación de Lucho, un mochilero cuya muerte despertó solidaridad, indignación y hasta preocupación entre quienes se aventuran a los viajes en esa modalidad.

“Es muy duro ver a sus funcionarios desmayarse de hambre”: gerente de hospital de Itagüí rompe llanto por deudas de las EPS

“Mi amigo Luchito, lo que te voy a extrañar, mi loco. De las personas más buenas que la vida me dio el placer de conocer. Gracias por tu amistad, amigo; siempre te voy a llevar en mis pensamientos”, escribió Lucas Carballo en Facebook.

Más de Bucaramanga

Ángel Luciano Morales, mochilero argentino muerto en Piedecuesta, Santander.

Misteriosa y trágica muerte de mochilero argentino en Colombia: su cadáver fue hallado en un río de Piedecuesta, Santander

Saúl Naranjo, el reconocido cantante de cumbias habría atacado a su pareja por segunda vez.

Conocido cantante de cumbias atacó con cuchillo por segunda vez a su expareja en Bucaramanga

Sismo temblor sismografo Colombia

Temblor en la tarde de este lunes 5 de enero en Colombia: este fue el epicentro y magnitud

Se detectaron 14 presuntas irregularidades que ponen en cuestión la forma como fue asumida la operación del peaje

Procuraduría detecta 14 presuntas irregularidades en el peaje La Punta, en Santander, y abre investigación disciplinaria

Las autoridades llegaron al lugar para iniciar la investigación y hacer el levantamiento del cadáver (imagen de referencia)

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Este es el hombre que se convirtió en la víctima de este triste historia.

Hombre salió de misa de aguinaldos y murió tras fatal accidente en Santander

Girón, Santander

La grave denuncia de un exconcejal de Bucaramanga contra unos presuntos negocios turbios en el tránsito de Girón

Accidente de tránsito de bus que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca.

Copetrán revela hipótesis y la identidad de la persona que murió en accidente de bus que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca

Atacan con explosivos peaje en Santander. Responsabilizan al ELN.

Ataque terrorista del ELN en peaje sobre la vía a Barrancabermeja: hay una funcionaria herida

Fotorreferencia.

Discusión terminó en brutal ataque a bala y arma blanca en Floridablanca: dos personas murieron y una mujer sufrió heridas

Noticias Destacadas