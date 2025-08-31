Hay temor en el área metropolitana de Bucaramanga ante la instalación de una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Piedecuesta, en Santander.

En las últimas horas, la comunidad del sector de Guatiguará, que conecta a Piedecuesta con el municipio de Girón, alertó a las autoridades sobre esta situación.

De inmediato, tropas del Ejército Nacional de la segunda división se desplazó hasta la subestación de Guatiguará para conocer el reporte y verificar la zona ante cualquier amenaza.

“Invitamos a la comunidad a denunciar a las líneas 147 y 107, cualquier situación que altere o ponga en riesgo la seguridad de la población. Las labores coordinadas con la Policía Nacional y demás autoridades civiles y judiciales, se realizan de manera sostenida para la tranquilidad de las familias de la región”, dijo la institución.

El Ejército Nacional llegó a la zona para asegurar el área. | Foto: Ejército Nacional

Por su parte, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, se pronunció ante este hecho que mantiene en zozobra a la comunidad y envió un parte de tranquilidad.

“Procedimos a quitar la bandera, verificamos que no hubiera explosivos y ya el sector se encuentra en normalidad, estos grupos armados utilizan estas acciones para intimidar a la población, pero estamos atentos para contrarrestar cualquier amenaza”, detalló el funcionario en Blu Radio.

Por otro lado, Guillermo Blanco, coronel (R) del Ejército Nacional, rechazó la instalación de esta bandera que tiene como objetivo atemorizar a la población civil.

“La instalación de una bandera del ELN en Piedecuesta es un acto de provocación en pleno corazón del área metropolitana. Es una alerta para todos los santandereanos: debemos unirnos ya en torno a la seguridad, antes de que sea demasiado tarde", mencionó en su cuenta personal de X.