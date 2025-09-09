María Alejandra Ruíz y su visión de la medicina laboral con enfoque humano

“Estoy aquí por un propósito de Dios”, dice con convicción. Hija única, nació tras 24 horas de sufrimiento fetal. Aunque los médicos les habían dicho a sus padres que su cerebro estaba comprometido, no hubo ninguna secuela importante. A los 17 años, gracias a su buen puntaje en el examen del Icfes y a una rebaja de la matrícula, logró entrar a la carrera de Medicina en la Universidad Tecnológica de Pereira. En esa época, su papá estaba hospitalizado. Murió por una falla renal el día que ella le contó que había sido aceptada.

Gracias a la ayuda de sus tíos, trabajó como auxiliar de enfermería los últimos dos años de universidad. Quería ser internista, pero la vida le mostró otro camino. “No es lo que uno quiere, sino lo que Dios le pone”. Finalmente eligió la medicina laboral, “que es la medicina interna de los trabajadores”.

Se especializó en Medellín, donde vivió nueve años. Regresó a la capital risaraldense para trabajar en una ARL. Luego montó su propio consultorio, que marcó el inicio de su camino como emprendedora. En 2020 fundó AC Evolucionar Salud, junto a su colega Cristian Alonso Ramírez, con la idea de fortalecer el manejo técnico y clínico de las incapacidades laborales. Empresas de distintos sectores los contratan para que emitan conceptos médicos debidamente sustentados, que evitan calificaciones erradas sobre la pérdida de capacidad laboral. Al año siguiente creó Regresa IPS, inspirada por una necesidad personal: rehabilitar a su mamá, diagnosticada con párkinson.

El enfoque de su empresa es dignificar la salud, de manera que el ser humano sea el centro. Se especializa en la recuperación integral de pacientes con enfermedades laborales o afectados por accidentes de trabajo, y en el mejoramiento de su calidad de vida.

‘La salud vista desde el amor’ es su mantra. Apuesta por humanizar cada proceso, por no ver al paciente sólo como un caso médico, sino como una persona que necesita ser escuchada y comprendida. Para ella, crear empresa es el mejor regalo que se le puede dar al país. “Cuando emprendes, generas trabajo. Y cuando eso pasa, les das vida a los sueños. Para mí, la medicina laboral es precisamente eso: si no cuidamos la salud de un trabajador, sus sueños se pierden”.

Desde 2024 es la vicepresidenta del capítulo Eje Cafetero de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Ha sido conferencista en temas de salud y reintegro laboral, dentro y fuera del país. Le gusta viajar y la vida de finca. Ella y su esposo tienen dos caballos y dos perros. Disfruta estudiar y se está especializando en Gerencia de Servicios de Salud.