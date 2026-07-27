Liderazgo empresarial femenino: ¿un mundo más equitativo?

En 2014 General Motors enfrentaba una crisis reputacional y financiera derivada de problemas de seguridad en millones de vehículos, litigios multimillonarios y una pérdida significativa de confianza del mercado. Ese mismo año, la estadounidense Mary Barra tomó las riendas de la empresa, que aún lidera como CEO, impulsando su recuperación mediante una estrategia en la que combinó disciplina financiera con transformación operativa.

Racionalizó el portafolio de negocios, desinvirtió en operaciones de bajo rendimiento, fortaleció el control interno y la gestión del riesgo, apostó a inversiones estratégicas en innovación y electrificación, y mejoró la cultura organizacional y los mecanismos de rendición de cuentas. Como resultado, la empresa recuperó rentabilidad y reforzó su flujo de caja.

Este es un claro ejemplo de cómo el liderazgo femenino en una organización va más allá de las habilidades blandas (empatía, comunicación efectiva, adaptabilidad y resolución de conflictos, entre otras), al incorporar competencias técnicas y de visión sistémica que se convierten en elementos fundamentales a la hora de generar un impacto financiero positivo en las organizaciones.

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Otro caso que ejemplifica la recuperación financiera de una empresa a manos de una mujer es Xerox. Así lo destacó Patricia Gabaldon, economista y profesora de IE University, quien aseguró que cuando Anne Mulcahy llegó a la presidencia de la compañía en 2001, esta estaba a punto de la quiebra, con 17.000 millones de dólares de deuda y bajo investigación de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Mulcahy, señaló Gabaldon, aplicó un plan de austeridad operativa para reducir los costos de capital a la mitad, así como los gastos administrativos y de ventas, con lo que logró reducir la deuda total a la mitad en pocos años y evitó la quiebra de la empresa.

Diversidad de género, más rentabilidad

La economista y profesora de IE University explicó que casos como los señalados demuestran la importancia de la diversidad de género en los puestos de la alta dirección.

Y aseguró que, aunque los datos muestran que la brecha de género en los puestos directivos aún existe, se está cerrando en la mayoría de los países.

Al respecto, destacó un estudio de McKinsey de 2023 que muestra que las empresas con mayor diversidad de género en los puestos de alta dirección tienen 39 por ciento más de probabilidad de superar en rentabilidad a sus pares del sector. Así mismo, resaltó que el Credit Suisse ha encontrado rentabilidades sobre el capital hasta un 60 por ciento superiores en juntas directivas con tres o más mujeres.

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Las cifras las respaldan

El más reciente informe de la serie Diversity Matters, de McKinsey & Company, analizó 1.265 empresas y encontró que las organizaciones con más de 30 por ciento de mujeres en sus equipos ejecutivos presentaron una probabilidad significativamente mayor de superar financieramente a aquellas con una representación femenina igual o inferior a ese porcentaje. En las juntas directivas, las compañías del cuartil superior en diversidad de género tuvieron 27 por ciento más probabilidades de registrar un desempeño financiero superior que las del cuartil inferior.

Por su parte, una investigación del Peterson Institute for International Economics, basada en información de cerca de 22.000 empresas de 91 países, encontró una asociación positiva entre la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo corporativo y la rentabilidad empresarial.

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Uno de sus hallazgos más reveladores es que la presencia aislada de una mujer como CEO no mostró un efecto estadísticamente significativo sobre la rentabilidad. La relación más sólida apareció cuando las mujeres tenían una participación relevante en el conjunto de la alta dirección. Según las estimaciones del estudio, pasar de no tener mujeres en posiciones de liderazgo a alcanzar una representación femenina de 30 por ciento se asociaba, para una empresa rentable típica, con un incremento cercano a 15 por ciento en su margen neto.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) también han analizado el tema. Según la OIT, más del 57 por ciento de las empresas considera que sus iniciativas de diversidad de género han contribuido a mejorar sus resultados empresariales. Por su parte, el FMI examinó cerca de 2 millones de empresas de 34 países europeos y encontró una asociación positiva entre la proporción de mujeres en posiciones corporativas sénior y el retorno sobre los activos de las compañías.

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De acuerdo con análisis posteriores del propio FMI sobre estos resultados, la incorporación de una mujer adicional en la alta dirección o en una junta directiva se asociaba con un aumento de entre 8 y 13 puntos básicos en el retorno sobre activos. Así mismo, y como lo señaló Gabaldon, la relación entre participación femenina y desempeño financiero también ha comenzado a estudiarse en el contexto empresarial colombiano.

De hecho, una investigación publicada en la revista Innovar, de la Universidad Nacional, analizó compañías de Colombia y Perú para determinar la relación entre la presencia de mujeres en las juntas directivas, la rentabilidad financiera y las prácticas de responsabilidad social empresarial. El estudio encontró una relación positiva y estadísticamente significativa entre la participación de mujeres en las juntas directivas y el retorno sobre los activos, ROA.

Un tema de competitividad empresarial

Clara Inés Pardo, profesora titular de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario, advirtió que la discusión sobre liderazgo femenino ya no pertenece exclusivamente al ámbito de la equidad, sino que hoy forma parte de la agenda de competitividad empresarial.

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Según la académica, la evidencia internacional sugiere que las organizaciones con mayor diversidad en sus equipos de dirección suelen tomar decisiones más robustas, gestionar mejor el riesgo y generar mayor valor en el largo plazo. Aseguró que en este sentido el reto para Colombia no es incorporar mujeres por cumplir una cuota, sino aprovechar plenamente el talento disponible para fortalecer la innovación, la gobernanza y la productividad de las empresas. “En otras palabras, el liderazgo femenino está dejando de ser un indicador de inclusión para convertirse en un indicador de calidad en la gestión empresarial”, apuntó.

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Marcando la diferencia

Dora Muñoz, ingeniera de petróleos y executive MBA, quien ha sido directiva en el sector hidrocarburos, una industria históricamente masculina, expresó que, desde su experiencia, no considera que las mujeres obtengan mejores resultados simplemente por el hecho de ser mujeres. “La diferencia la hacen las competencias, la experiencia, el trabajo en equipo y la capacidad de tomar decisiones estratégicas en entornos complejos. Sin embargo, sí he observado que varias mujeres que ocupan posiciones de liderazgo aportan una visión integral del negocio, combinando el análisis técnico y financiero con una gestión rigurosa del riesgo y una comunicación efectiva”.

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Aseguró que, en la industria de hidrocarburos, donde una decisión de inversión puede comprometer cientos de millones de dólares, no basta solo con evaluar el retorno esperado, sino que es fundamental entender cómo esa decisión impacta las operaciones, la sostenibilidad, la seguridad, las comunidades, el cumplimiento regulatorio y la creación de valor en el largo plazo.

“A lo largo de mi carrera he visto que las líderes más exitosas dedican tiempo a desarrollar ciertas habilidades y a integrar diferentes perspectivas antes de aprobar inversiones importantes, basadas siempre en la coherencia y la transparencia. Esa capacidad para cuestionar supuestos, analizar escenarios, priorizar el uso eficiente del capital y mantener una visión de largo plazo contribuye a reducir sobrecostos, retrasos y riesgos que finalmente afectan los estados financieros”, puntualizó.

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Más allá de hablar de un estilo de liderazgo femenino o masculino, la ejecutiva considera que las organizaciones necesitan líderes capaces de tomar decisiones basadas en evidencia, gestionar la incertidumbre y mantener una visión estratégica aun en los momentos más difíciles.

Así, aunque la evidencia no permite concluir que una empresa es más rentable simplemente por estar liderada por una mujer, lo que sí muestran los estudios es que ampliar la participación femenina en los espacios de decisión está asociado con equipos directivos más diversos y, en numerosos casos, con mejores indicadores de desempeño financiero.

El debate, entonces, ya no es solo cuántas mujeres llegan a la mesa, sino cuánto talento están dispuestas las empresas a dejar participar en las decisiones que definen sus resultados.