El presidente de Donald Trump aseguró, a través de su red social, que Israel y Líbano acordaron avanzar hacia una desescalada del conflicto con el inicio de una tregua temporal.

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO AL FUEGO de 10 días a las 5 P.M. EST”, escribió el mandatario, destacando el carácter inédito del anuncio.

El republicano también se refirió a los recientes contactos diplomáticos entre ambas naciones, subrayando el papel de Washington D. C. como escenario del acercamiento. “El martes, los dos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio”, afirmó.

En ese contexto, agregó que instruyó al vicepresidente JD Vance, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan “Razin” Caine, y a su equipo de seguridad a trabajar con ambas partes para alcanzar un acuerdo más amplio.

Tras el anuncio, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, celebró el acuerdo alcanzado en Estados Unidos. “Doy la bienvenida al anuncio del alto el fuego declarado por el presidente Trump, que es una demanda libanesa central a la que hemos aspirado desde el primer día de la guerra”, publicó en X.

El mandatario también recalcó su papel en la resolución de conflictos internacionales, asegurando que “Ha sido un honor resolver 9 guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que vamos a hacerlo!”.

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Posteriormente, en otro trino, Trump informó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente del Líbano, Joseph Aoun, serían invitados a la Casa Blanca, en lo que sería el primer encuentro formal entre ambos países desde 1983.

Ambas naciones se han visto involucradas en un conflicto en el contexto de las tensiones regionales con Irán. El inicio de las hostilidades se produjo luego de que el grupo chií Hezbolá lanzara ataques contra Israel el 2 de marzo.

Desde el inició de la guerra el Líbano a sufrido múltiples ataques por parte de Israel. Foto: AP

Según autoridades libanesas, los bombardeos israelíes han dejado cerca de 2.200 muertos y al menos un millón de desplazados.

Antes del anuncio de Trump, el mandatario libanés había agradecido al presidente estadounidense por su compromiso con el acuerdo.

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“Aoun renovó su agradecimiento por los esfuerzos que Trump está llevando a cabo para lograr un alto el fuego en Líbano y garantizar la paz y la estabilidad de manera permanente”, publicó en X la cuenta de la presidencia del Líbano.

Por su parte, un parlamentario de Hezbolá señaló a AFP que el grupo respetará el alto al fuego si cesan los ataques de Israel.

*Con información de AFP.