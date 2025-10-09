Petro le pide a Qatar mediar con grupos narcotraficantes en Colombia y critica la “política de misiles” contra jóvenes pobres de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro respaldó este miércoles la propuesta de que Qatar actúe como mediador entre Venezuela y Estados Unidos, en un intento por cambiar, según escribió en su cuenta de X, la política que ha derivado en “lanzar misiles sobre jóvenes caribeños pobres que no lleva sino al asesinato”.

Le he solicitado como presidente de Colombia no solo mediar ante el clan del golfo y desactivar la principal organización narcotraficante del Caribe, sino además su grupo rival: "Conquistadores de la Sierra". Casi la totalidad de la cocaína que sale de Colombia por el Caribe, lo… https://t.co/KKqVRlTpc9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2025

A través de su red social, el mandatario colombiano recordó que ha solicitado a Doha mediar no solo en el conflicto con el Clan del Golfo, sino también con los Conquistadores de la Sierra, grupos que, según afirmó, concentran “casi la totalidad de la cocaína que sale de Colombia por el Caribe”.

“He solicitado como presidente de Colombia no solo mediar ante el Clan del Golfo y desactivar la principal organización narcotraficante del Caribe, sino además con su grupo rival: Conquistadores de la Sierra. (…) Respaldo la propuesta de que Qatar medie entre el Caribe y los Estados Unidos”, escribió el jefe de Estado.

Gustavo Petro y Donald Trump han tenido varios enfrentamientos. | Foto: SEMANA

El pronunciamiento de Petro coincide con un nuevo episodio de tensión militar en la región en el que el presidente Donald Trump habría rechazado la mediación de Qatar con el régimen de Nicolás Maduro y, actualmente, Estados Unidos mantiene 10.000 soldados desplegados en Puerto Rico, además de buques de guerra, un submarino y aviones en el Caribe.