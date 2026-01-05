Gustavo Petro le responde a Donald Trump: “Si detienen al presidente… desatarán al jaguar popular”

En un trino publicado en la madrugada de este lunes 5 de enero, el presidente Gustavo Petro le contestó a Donald Trump. “Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé, hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump”, comenzó.

Trump había expresado este domingo: “Colombia está gobernada por un hombre enfermo… No lo estará haciendo por mucho más tiempo”. Cuando le preguntaron si había evaluado desplegar una operación militar en Colombia, el presidente republicano apenas contestó: “Suena bien para mí”.

Por su parte, el primer mandatario colombiano le respondió: “Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos, se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular”.

El presidente Petro envió un mensaje a las Fuerzas Armadas del país. “Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE. UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases, la tropa y mía”.

Y advirtió: “Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

Petro reivindicó su posición y rechazó los señalamientos de Trump, quien asegura que ha favorecido a los grupos narcotraficantes. “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”.

Y, en ese sentido, le pidió al pueblo que se ponga de su lado. “Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”.

En su mensaje, dejó varias veces la idea de que no está jugando. “No hablo por hablar, confío en el pueblo y en la historia de Colombia, que el señor Rubio no ha leído. Confío en el soldado que sabe que es hijo de Bolívar y su bandera tricolor. Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo. Colombia libre por siempre. Oficiales de Bolívar, rompan filas y a paso de vencedores”.

El presidente colombiano ha trinado de manera insistente desde el primer momento, en la madrugada del sábado 3 de enero, contra la operación que logró la extracción y captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. A las dos de la mañana de ese día, y cuando apenas se conocía que había explosiones en Caracas, el primer mandatario colombiano escribió: “Han atacado a Venezuela; bombardean con misiles”.

El domingo, el presidente elevó el tono de sus mensajes aún más. “Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, escribió en X, en un trino en el que, además, llamó al pueblo venezolano a rechazar la intervención norteamericana en las calles.

En otro trino, publicado minutos después, Petro advirtió que no permitiría que lo asociaran con estructuras criminales de droga. “Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer; mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia”.

Su posición no ha sido indiferente para el mandatario norteamericano en los dos días de júbilo que ha vivido tras el éxito de la operación Absolute Resolve. Trump mencionó a Petro en una rueda de prensa en Mar-a-Lago.

“Él (Petro) tiene fábricas e industrias donde produce esta droga; él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos… Él tiene que mirarse y debe cuidar su trasero.

La escalada del lenguaje entre ambos mandatarios deja a Colombia en una de las situaciones más críticas en su historia en la relación con Estados Unidos, en medio del proceso de transición complejo y aún incierto que vive Venezuela y que también tendrá enormes consecuencias en el país.