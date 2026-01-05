Petro se declara “comandante del pueblo” y lanza dura advertencia tras mensajes de Marco Rubio

El presidente Gustavo Petro publicó en la madrugada de este lunes un extenso mensaje en su cuenta de X, en el que respondió a los pronunciamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio. En el texto, defendió su autoridad constitucional como jefe de Estado de Colombia y lanzó una dura advertencia al afirmar que “se enfrentan a un comandante del pueblo”.

“Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y, por eso, le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la Fuerza Pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, escribió el primer mandatario antes de sentenciar que Estados Unidos “se enfrenta a un comandante del pueblo. Colombia libre por siempre”.

En ese mismo mensaje, Petro señaló que esperará una traducción oficial y precisa de las declaraciones de Trump antes de responder de fondo, al considerar que podrían tratarse de “amenazas ilegítimas” amplificadas por la prensa nacional.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos. Foto: AP

Asimismo, en el mensaje en la cuenta de X, también enjuició a Marco Rubio por ―según él― desconocer la Constitución colombiana al sugerir que autoridades distintas al presidente podrían asumir cooperación directa con Estados Unidos.

Para el mandatario, esa versión sería producto de “intereses de políticos colombianos ligados, familiar o comercialmente, con la mafia”, cuyo objetivo sería romper las relaciones bilaterales y favorecer el narcotráfico.

En uno de los apartes más sensibles del mensaje, el jefe de Estado reveló que ordenó el retiro de varios coroneles de inteligencia de la Policía, por presuntamente entregar información falsa “en contra del Estado”.

Advirtió que no permitirá que funcionarios de la Fuerza Pública respondan a intereses extranjeros por encima de la soberanía nacional. “Todo comandante que prefiera la bandera de Estados Unidos a la de Colombia se retira inmediatamente”, escribió.

"Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro", dijo Petro Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty/ AFP

Petro reafirmó su condición de comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía, sustentada en la Constitución de 1991, surgida tras el acuerdo de paz que permitió la desmovilización del Movimiento 19 de Abril y la elección popular de la Asamblea Constituyente.

En ese marco, defendió su política antidrogas, aseguró haber ordenado “la mayor incautación de cocaína de la historia”, la toma de territorios estratégicos como El Plateado (Cauca) y la implementación de un plan de sustitución voluntaria que ya avanzaría en 30.000 hectáreas.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: AFP

El presidente también justificó su postura frente al uso de bombardeos, al advertir que, sin inteligencia suficiente, se pondría en riesgo a menores reclutados por grupos armados.

En el cierre del mensaje, negó vínculos con el narcotráfico, reivindicó la transparencia de su patrimonio y llamó al pueblo a defenderlo “de cualquier acto violento ilegítimo”.

“No hablo por hablar, confío en el pueblo y en la historia de Colombia que el señor Rubio no ha leído. Confío en el soldado que sabe que es hijo de Bolívar y su bandera tricolor”, puntualizó el primer mandatario.