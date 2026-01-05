Colombia se alista a posible llegada de criminales escondidos en Venezuela

Las unidades de inteligencia de Colombia están en máxima alerta ante el probable arribo de criminales de alto nivel que estarían resguardados en Venezuela con la supuesta contemplación del régimen de Nicolás Maduro.

El posible desplazamiento que estudian las autoridades tiene relación con la más reciente operación militar que desarrolló Estados Unidos en Caracas, que terminó con la detención del número uno del régimen y su esposa, Cilia Flores.

SEMANA conoció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría iniciado los movimientos de sus cabecillas a través de la frontera que se comparte con el departamento de Arauca. Ya hay movimientos que encienden alarmas.

Los nexos del Cartel de los Soles, el régimen de Nicolás Maduro y el ELN revelados por SEMANA: estos son los nuevos movimientos de la guerrilla

“Tenemos identificados a unos cabecillas que estarían llegando en las próximas horas tras la captura de Maduro. Es algo que estudia la inteligencia y se ofrecerán recompensas por ellos”, confirmó a esta revista un mandatario local.

Dentro de las Fuerzas Militares se ha denominado este fenómeno como un presunto “éxodo de cabecillas” de alta peligrosidad, quienes ya buscarían contactos y operaciones logísticas después de la incursión armada de Estados Unidos.

Investigaciones de agencias internacionales advierten de una supuesta complicidad del chavismo y sus Fuerzas Militares con el ELN y la Segunda Marquetalia, principalmente en los negocios del narcotráfico y el tráfico de armamento.

ELN también opera en Venezuela. Foto: AFP

Un funcionario que accedió a esos archivos narró bajo reserva a SEMANA: “Sabemos que los principales cabecillas están allá, la Guardia le cuida sus campamentos, sabemos dónde están y esperamos poderlos atacar en su momento”.

La sospecha de las autoridades es que el “éxodo” se daría por el golpe de la Casa Blanca al chavismo y el riesgo que enfrentarían con la eventual transición que se estaría fraguando entre Trump y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela.

Es un problema de alto nivel. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, confirmó que una de las grandes preocupaciones que tiene ahora el Gobierno en la frontera es la presencia de ilegales.

ELN sale, defiende y rechaza la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos: esto dijo la guerrilla

“La presencia de organizaciones criminales trasnacionales, como el Tren de Aragua y el ELN, representa un riesgo adicional para la seguridad de la población civil y la estabilidad institucional en la región fronteriza”, dijo Rodríguez.

La coyuntura política de Venezuela también coincide con un escenario de violencia en la región del Catatumbo, pues sigue la disputa entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc por el control social y del narcotráfico.

Para mitigar los riesgos, se informó que 30.000 soldados están desplegados en toda la zona fronteriza para mitigar cualquier riesgo y amenaza que afecte la soberanía de la nación, además de contar con unidades especializadas de las autoridades.

Hay más soldados en el Catatumbo ante la inminente reorganización de los grupos ilegales en la frontera. Foto: León Darío Peláez (Semana)

“Las fuerzas armadas se encuentran en primer grado de alistamiento para atender eventuales situaciones de seguridad en la zona de frontera para garantizar la soberanía, la defensa y la integridad territorial”, indicó el Gobierno Petro.