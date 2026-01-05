Mundo

El decreto de Maduro con el que el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez pretende perseguir a quien haya participado en la intervención de EE. UU.

Pide a todos los organismos de seguridad buscar y capturar, en todo el territorio venezolano, a quienes hayan colaborado con la captura de Nicolás Maduro.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 7:32 p. m.
Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro.
Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. Foto: Getty Images / AP

La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela publicó el Decreto n.° 5.200, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, en respuesta a lo que el Ejecutivo califica como un ataque armado de Estados Unidos contra el país.

Nicolás Maduro se declara inocente ante juez estadounidense y asegura que fue “secuestrado”
Decreto de conmoción exterior en Venezuela.
Decreto de conmoción exterior en Venezuela. Foto: Gaceta oficial Venezuela

El decreto, firmado por Nicolás Maduro, establece una serie de medidas excepcionales orientadas a preservar el orden interno, la seguridad del Estado y el funcionamiento del sistema institucional.

Entre los artículos más sensibles se encuentra el artículo 5, que imparte instrucciones directas a los cuerpos de seguridad del Estado.

Así está Venezuela dos días después de la caída de Nicolás Maduro: “Se llevaron el cáncer, pero las raíces se quedaron”
Frontera entre Colombia y Venezuela, puente.
Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta Norte de Santander. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

De acuerdo con ese apartado, los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán intervenir de manera inmediata en apoyo a la búsqueda, captura y procesamiento de personas que, a juicio del Gobierno, estén involucradas en la promoción o respaldo del presunto ataque armado contra el territorio venezolano.

Noticias Estados Unidos

El petróleo sube mientras crece la duda de que EE. UU. pueda explotar rápidamente las reservas venezolanas pese al anuncio de Trump

Confidenciales

En imágenes: los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su comparecencia ante un juez en Nueva York

Mundo

Crece una alianza de Latinoamérica que pone en vilo a las potencias; estos son los países

Mundo

El mensaje de Origin USA, por la sudadera de Maduro, que resultó siendo un ‘hit’ en ‘marketing’ digital

Noticias Estados Unidos

El arte se toma las calles de EE.UU. : curiosa escultura de nieve causa sensación en Brooklyn; se convirtió en una atracción turística

Noticias Estados Unidos

Tiroteo en Fort Lauderdale, Estados Unidos, deja un hombre hospitalizado y dispara alarma en la ciudad

Mundo

Delcy Rodríguez juramenta como presidenta interina tras arresto de Maduro, ¿qué sigue para Venezuela?

Tecnología

La foto de la captura de Nicolás Maduro fue aprovechada por Elon Musk para compartir una función estratégica de X

Empresas

Bienes, aviones y joyas: esta es la fortuna que amasó Nicolás Maduro en Venezuela

Empresas

Mario Hernández reacciona tras la captura de Maduro y habla del futuro de su empresa en Venezuela

La norma indica que estas actuaciones se realizarán bajo coordinación del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con el objetivo de poner a los detenidos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

La alerta de Vicky Dávila sobre las elecciones 2026: “Iván Cepeda gana la Presidencia si hay una intervención militar de EE. UU.”
NICOLÁS MADURO
La norma indica que estas actuaciones se realizarán bajo coordinación del Ministerio Público y del sistema de justicia penal. Foto: GC Images

El artículo apunta a que las actuaciones deberán adelantarse con observancia del debido proceso y el derecho a la defensa, principios que el decreto afirma mantener vigentes pese a la declaratoria de excepción.

No obstante, el alcance amplio del texto ha generado preocupación entre sectores jurídicos y defensores de derechos humanos, que advierten posibles riesgos de interpretaciones extensivas en la aplicación de las medidas.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de los buques estadounidenses como una “agresión psicológica”.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de los buques estadounidenses como una “agresión psicológica”. Foto: Noticias Venevision

Si bien el decreto no menciona de forma expresa sanciones por expresiones públicas, analistas críticos señalan que el lenguaje empleado podría ser utilizado para perseguir conductas consideradas de apoyo o celebración de los hechos que el Gobierno califica como agresión extranjera, especialmente en redes sociales y espacios públicos.

La declaratoria de conmoción exterior habilita al Ejecutivo a adoptar decisiones extraordinarias en materia de seguridad, control interno y orden público, en un contexto de alta tensión política y diplomática.

Más de Mundo

Ingeniero con uniforme de protección trabajando

El petróleo sube mientras crece la duda de que EE. UU. pueda explotar rápidamente las reservas venezolanas pese al anuncio de Trump

Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, Mark Donnelly (segundo desde la izquierda), y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)

En imágenes: los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su comparecencia ante un juez en Nueva York

Crece una alianza de Latinoamérica que pone en vilo a las potencias; estos son los países

Crece una alianza de Latinoamérica que pone en vilo a las potencias; estos son los países

Foto publicada por Origin USA tras la aparición del detenido Nicolás Maduro con una de sus prendas

El mensaje de Origin USA, por la sudadera de Maduro, que resultó siendo un ‘hit’ en ‘marketing’ digital

x

El arte se toma las calles de EE.UU. : curiosa escultura de nieve causa sensación en Brooklyn; se convirtió en una atracción turística

Delcy Rodríguez Nicolás Maduro

El decreto de Maduro con el que el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez pretende perseguir a quien haya participado en la intervención de EE. UU.

Un hombre fue trasladado al hospital tras ser herido por disparos en Fort Lauderdale. La policía continúa investigando los recientes incidentes con armas de fuego en la ciudad.

Tiroteo en Fort Lauderdale, Estados Unidos, deja un hombre hospitalizado y dispara alarma en la ciudad

Delcy Rodriguez

Delcy Rodríguez juramenta como presidenta interina tras arresto de Maduro, ¿qué sigue para Venezuela?

Residencia permanente

Calendario de pagos del Seguro Social 2026 en Estados Unidos: revise las fechas para tenerlas en cuenta

Donald Trump, Delcy Rodríguez

Estos son los principales obstáculos que enfrenta Delcy Rodríguez para gobernar Venezuela tras las amenazas de Trump

Noticias Destacadas