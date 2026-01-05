Confidenciales

La alerta de Vicky Dávila sobre las elecciones 2026: “Iván Cepeda gana la Presidencia si hay una intervención militar de EE. UU.”

La precandidata aseguró que ninguna intervención extranjera es aceptable pero que, de llegar a la Presidencia, cooperará con Estados Unidos para luchar contra la droga y el delito.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 6:46 p. m.
Vicky Dávila e Iván Cepeda aspiran a la Presidencia.
Vicky Dávila e Iván Cepeda aspiran a la Presidencia. Foto: SEMANA / AP

La precandidata presidencial Vicky Dávila advirtió que una eventual intervención militar de Estados Unidos en Colombia podría tener un efecto político contrario al buscado y fortalecería electoralmente al candidato de la izquierda Iván Cepeda y a los sectores que ella califica como “neocomunistas”.

En un video publicado en su cuenta de X, dirigido al presidente Donald Trump, Dávila sostuvo que un escenario de intervención externa “victimizaría” a esos sectores y activaría sentimientos nacionalistas que, en su criterio, podrían inclinar la balanza en las elecciones presidenciales.

“Ellos saben bien cómo hacerlo”, afirmó al insistir en que una acción militar como la registrada en Venezuela sería un error estratégico para Colombia.

La precandidata subrayó, además, que “de ningún modo es aceptable” la violación de la soberanía y la integridad territorial del país por parte de cualquier potencia extranjera.

No obstante, marcó una diferencia clara entre intervención y cooperación. Aseguró que, de llegar al poder, restablecerá una relación “especialísima” con Washington y reactivará la cooperación militar, policial y judicial para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Dávila dijo respaldar el apoyo de Estados Unidos para erradicar cultivos ilícitos, desmantelar el procesamiento de cocaína y enfrentar organizaciones como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, siempre dentro del marco legal colombiano.

“Bienvenidas las operaciones con apoyo, cooperación y participación directa”, señaló, planteándolas como eje de su política de seguridad.

Sobre el presidente Gustavo Petro, reconoció su elección democrática, pero sostuvo que debe responder ante la justicia estadounidense si existen pruebas de vínculos con el narcotráfico. Cerró con una frase clara para Trump: “Petro no es Colombia”.

