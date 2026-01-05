MUNDO

En imágenes: los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su comparecencia ante un juez en Nueva York

Maduro ingresó este lunes sonriente a la sala de los tribunales federales.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Mundo
5 de enero de 2026, 8:57 p. m.
Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, Mark Donnelly (segundo desde la izquierda), y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)
Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, Mark Donnelly (segundo desde la izquierda), y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP) Foto: AP

Nicolás Maduro se declaró no culpable en su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York, y denunció haber sido secuestrado en su casa en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Vestido con una camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario, Maduro, de 63 años, afirmó ante el juez que sigue siendo el presidente de Venezuela.

Maduro está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años y quien también se declaró no culpable.

Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, Mark Donnelly (segundo desde la izquierda), y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)
Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, Mark Donnelly (segundo desde la izquierda), y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP) Foto: AP

Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Confidenciales

La alerta de Vicky Dávila sobre las elecciones 2026: “Iván Cepeda gana la Presidencia si hay una intervención militar de EE. UU.”

Confidenciales

Iván Cepeda se dirige a Trump para defender a Petro: “Se equivoca si cree que logrará intimidarlo”

Confidenciales

Gustavo Petro compara lo ocurrido en Venezuela con el “bombardeo hitleriano sobre Guernica”

Confidenciales

“La caída de un dictador que se celebra no implica que guardemos silencio”: Roy Barreras frente a la captura de Nicolás Maduro

Confidenciales

Lo que dijo Álex Char, alcalde de Barranquilla, tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Confidenciales

La Delta Force llevaba un negociador de rehenes del FBI por si Nicolás Maduro se encerraba con su esposa en el cuarto de acero

Confidenciales

Donald Trump quería capturar a Maduro en Navidad: esta era la fecha original para la operación Absolute Resolve

Empresas

Bienes, aviones y joyas: esta es la fortuna que amasó Nicolás Maduro en Venezuela

Macroeconomía

Precios del petróleo se mueven a la baja tras intervención de EE. UU. en Venezuela

Noticias Estados Unidos

Alcalde de Nueva York hace polémicas declaraciones sobre el arresto de Nicolás Maduro: “Acto de guerra”

Trasladado desde una cárcel en Brooklyn, Maduro ingresó este lunes sonriente a la sala de los tribunales federales. Siguió la audiencia con auriculares para la traducción simultánea y tomó notas.

Nicolás Maduro (centro), reacciona ante un espectador tras su comparecencia en el tribunal federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York.
Nicolás Maduro (centro), reacciona ante un espectador tras su comparecencia en el tribunal federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. Foto: AP

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo Maduro en español. Aseguró haber sido “secuestrado” en su casa en Caracas.

El juez Alvin Hellerstein interrumpió su declaración. “Ya habrá ocasión de abordar todo esto”, le dijo, al pedirle que simplemente confirmase su identidad.

Nicolás Maduro se declara inocente ante juez estadounidense y asegura que fue “secuestrado”

Pero al abandonar la sala Maduro lanzó: “Soy un prisionero de guerra”.

La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo. Mientras tanto, ambos permanecerán detenidos en Nueva York.

La nueva acta de inculpación incluye también al hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

Con información de AFP*

Más de Confidenciales

Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, Mark Donnelly (segundo desde la izquierda), y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)

En imágenes: los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su comparecencia ante un juez en Nueva York

Vicky Dávila e Iván Cepeda

La alerta de Vicky Dávila sobre las elecciones 2026: “Iván Cepeda gana la Presidencia si hay una intervención militar de EE. UU.”

Donald Trump, Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Iván Cepeda se dirige a Trump para defender a Petro: “Se equivoca si cree que logrará intimidarlo”

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

Gustavo Petro compara lo ocurrido en Venezuela con el “bombardeo hitleriano sobre Guernica”

Roy Barreras y Nicolás Maduro

“La caída de un dictador que se celebra no implica que guardemos silencio”: Roy Barreras frente a la captura de Nicolás Maduro

Semana por Colombia Barranquilla y Atlántico

Lo que dijo Álex Char, alcalde de Barranquilla, tras la captura del dictador Nicolás Maduro

.

La Delta Force llevaba un negociador de rehenes del FBI por si Nicolás Maduro se encerraba con su esposa en el cuarto de acero

.

Donald Trump quería capturar a Maduro en Navidad: esta era la fecha original para la operación Absolute Resolve

.

Pulgares arriba: la llamativa foto de Nicolás Maduro con los agentes de la DEA. “Happy New Year”, les dijo

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar.

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Noticias Destacadas